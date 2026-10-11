Кто дал имя Иззату Шукурову? Отец раскрыл подробности (видео)

Певец Иззат Шукуров 10 октября дал концерт на арене Humo Arena в Ташкенте. Одним из самых трогательных моментов мероприятия стало то, что исполнитель пригласил на сцену своего отца Тоживоя Шукурова и подарил ему автомобиль.

Выступая на сцене, Тоживой Шукуров рассказал, что долгие годы мечтал увидеть концерт своего ребенка и стать свидетелем его успехов. По его словам, когда-то он видел, как отцы известных артистов сидят в залах на концертах детей, и тоже загадал дожить до такого дня.

«Я очень рад за своих детей. Пусть каждому выпадет счастье вырастить таких детей. Когда-то я и сам мечтал о таких днях. Глядя на то, как отцы великих артистов сидят на концертах сыновей, я думал: неужели и мне когда-нибудь выпадет такое счастье? И вот эти дни настали», — сказал он.

Кроме того, Тоживой Шукуров сообщил, кто именно дал имя его сыну Иззату. По его словам, заслуженный артист Узбекистана, покойный Обид Асомов, придумал имя певцу и сыграл важную роль в выведении его на большую сцену.

«Говоря об этих мечтах, невозможно не вспомнить одного артиста. Пусть душа заслуженного артиста Узбекистана, нашего всеми любимого Обида Асомова, покоится с миром. Я всегда вспоминаю этого человека. Именно он дал имя Иззату и вывел его на большую сцену. Он говорил: "Если я не доживу, то ты сам увидишь, с Божьей помощью, на больших сценах". И вот этот день настал. Я очень благодарен за это», — подчеркнул Тоживой Шукуров.

В завершение своей речи он отметил, что всегда будет с уважением вспоминать мастера сцены, и пожелал, чтобы его сын и впредь служил народу.