Известны ли будущий соперник Шавката Рахмонова и дата боя?

·45·Спорт
Известны ли будущий соперник Шавката Рахмонова и дата боя?

Непобежденный казахстанский звездный боец UFC Шавкат Рахмонов может провести свой следующий бой в начале 2027 года. По информации известного своими оперативными новостями инсайдера Рубена Картера, ожидается, что представитель Центральной Азии поднимется в октагон на крупном номерном турнире UFC 336, который пройдет в канадском Торонто.

Согласно распространенным инсайдером сведениям, в этом вечере Рахмонов может встретиться с еще одним опасным и непобежденным претендентом полусреднего/полулегкого веса — эквадорцем Майклом Моралесом.

Инсайд Картера: возможный бой Рахмонова и Моралеса

Рубен Картер раскрыл на своей странице в Instagram важные подробности предстоящего шоу в Торонто:

  • Выбор соперника: Ответственные лица работают над противостоянием между эквадорским нокаутером Майклом Моралесом и Шавкатом Рахмоновым;

  • Место в карде: Инсайдер утверждает, что если данная сделка будет официально подтверждена, то поединок Рахмонов — Моралес станет третьим по значимости боя турнира UFC 336;

  • Время и место: Соревнования запланированы на 30 января на арене в канадском городе Торонто.

UFC 336: Защита Махачева и остальные главные поединки

Ожидается, что этот вечер в Торонто подарит фанатам ряд интересных чемпионских и рейтинговых боев:

  • Главный бой вечера (Маин Эвент): В главном противостоянии вечера действующий чемпион Ислам Махачев выйдет в октагон для защиты чемпионского пояса против опасного бразильского мастера ударной техники Карлоса Пратеса;

  • Со-главный бой (Ко-Маин Эвент): Перед главным боем фанатов ждет еще одно яростное противостояние — претенденты легкого веса Джошуа Ван и Манел Капе сомерятся силами.

Решающий шаг в чемпионской гонке

Несомненно, потенциальный бой с Майклом Моралесом станет для Шавката Рахмонова решающим испытанием на пути к чемпионскому поясу:

  • Столкновение двух непобежденных бойцов: Оба спортсмена отличаются высоким темпом, сильным ударом и мастерством в партере;

  • Претендент на пояс: Практически очевидно, что победитель этого поединка станет главным претендентом на следующий титульный бой в своей весовой категории.

Пока промоушен UFC официально не анонсировал данные пары, однако ожидается, что как только завершатся устные переговоры между сторонами, турнир будет полностью оформлен.

Шавкат РахмоновМайкл МоралесUFC 336Торонто UFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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