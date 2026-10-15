Известны ли будущий соперник Шавката Рахмонова и дата боя?
Непобежденный казахстанский звездный боец UFC Шавкат Рахмонов может провести свой следующий бой в начале 2027 года. По информации известного своими оперативными новостями инсайдера Рубена Картера, ожидается, что представитель Центральной Азии поднимется в октагон на крупном номерном турнире UFC 336, который пройдет в канадском Торонто.
Согласно распространенным инсайдером сведениям, в этом вечере Рахмонов может встретиться с еще одним опасным и непобежденным претендентом полусреднего/полулегкого веса — эквадорцем Майклом Моралесом.
Инсайд Картера: возможный бой Рахмонова и Моралеса
Рубен Картер раскрыл на своей странице в Instagram важные подробности предстоящего шоу в Торонто:
Выбор соперника: Ответственные лица работают над противостоянием между эквадорским нокаутером Майклом Моралесом и Шавкатом Рахмоновым;
Место в карде: Инсайдер утверждает, что если данная сделка будет официально подтверждена, то поединок Рахмонов — Моралес станет третьим по значимости боя турнира UFC 336;
Время и место: Соревнования запланированы на 30 января на арене в канадском городе Торонто.
UFC 336: Защита Махачева и остальные главные поединки
Ожидается, что этот вечер в Торонто подарит фанатам ряд интересных чемпионских и рейтинговых боев:
Главный бой вечера (Маин Эвент): В главном противостоянии вечера действующий чемпион Ислам Махачев выйдет в октагон для защиты чемпионского пояса против опасного бразильского мастера ударной техники Карлоса Пратеса;
Со-главный бой (Ко-Маин Эвент): Перед главным боем фанатов ждет еще одно яростное противостояние — претенденты легкого веса Джошуа Ван и Манел Капе сомерятся силами.
Решающий шаг в чемпионской гонке
Несомненно, потенциальный бой с Майклом Моралесом станет для Шавката Рахмонова решающим испытанием на пути к чемпионскому поясу:
Столкновение двух непобежденных бойцов: Оба спортсмена отличаются высоким темпом, сильным ударом и мастерством в партере;
Претендент на пояс: Практически очевидно, что победитель этого поединка станет главным претендентом на следующий титульный бой в своей весовой категории.
Пока промоушен UFC официально не анонсировал данные пары, однако ожидается, что как только завершатся устные переговоры между сторонами, турнир будет полностью оформлен.
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