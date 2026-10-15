Каррагер разоблачил ошибку Энцо Марески в матче против парижского клуба

·69·Спорт
Каррагер разоблачил ошибку Энцо Марески в матче против парижского клуба

Поражение «Манчестер Сити» парижскому клубу «ПСЖ» со счетом 2:4 в Лиге чемпионов УЕФА вызывает бурную дискуссию в футбольном сообществе. Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне известный эксперт и аналитик Джейми Каррагер открыто указал на серьезные недостатки главного тренера «горожан» Энцо Марески в выборе стартового состава.

В интервью изданию Блуе Мун Каррагер резко подчеркнул, что трио полузащитников «Сити» оказалось абсолютно не готово к противостоянию с соперником высокого уровня.

«Они очень слабы в игре без мяча»: резкий анализ от Каррагера

По мнению Джейми Каррагера, этот матч должен стать для Марески серьезным тактическим уроком:

  • Большой урок для Марески: «Я думаю, что после игры против сильнейшей команды мира Мареска сделает для себя очень серьезные выводы;

  • Диспропорциональное трио: Теперь он прекрасно понял, что выпускать эту тройку полузащитников одновременно в матчах против таких грандов просто нельзя;

  • Пространство при действиях без мяча: Эти хавбеки не могут действовать с необходимой надежностью в те моменты, когда мяч находится у соперника, и они оказались уязвимы перед прессингом», — заявил Каррагер.

Кто играл в центре «Манчестер Сити»?

В этом матче Мареска сформировал центральную линию с довольно большим риском:

  • Стартовая тройка: В центре поля «Манчестер Сити» игру с первых минут начали Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес и Раян Шерки;

  • Быстрое осознание ошибки: Уже в первом тайме, после того как гости с легкостью преодолели оборону и полузащиту, тренер понял изъян своего выбора;

  • Быстрая замена в перерыве: Чтобы исправить ситуацию, Энцо Мареска был вынужден уже в перерыве убрать с поля Раяна Шерки и выпустить вместо него более оборонительного Аюба Буадди.

Это болезненное поражение от парижского гранда и справедливая критика специалистов, без сомнения, заставят Энцо Мареску коренным образом пересмотреть баланс состава и полузащиты перед следующими крупными матчами.

Манчестер СитиПСЖЭнцо МарескаДжейми Каррагер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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