Эрлинг Холанд обратился к болельщикам «Манчестер Сити»

В то время как действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» оказался под серьезным давлением из-за резонансного судебного разбирательства по поводу финансовых нарушений, главный бомбардир клуба Эрлинг Холанд нарушил молчание. 26-летний звездный норвежский нападающий в интервью телеканалу Sky Sports призвал фанатов команды не падать духом, а напротив, сохранять единство и позитивный настрой.

Это обращение было представлено общественности в момент, когда вокруг клуба активно обсуждаются различные слухи и возможные суровые наказания.

«Мы должны быть вместе»: искренний призыв от Холанда

Эрлинг Холанд подчеркнул, что, несмотря на шумиху вокруг команды, самым правильным путем является сосредоточенность на задачах на поле:

Сохранение позитивного духа: «Поэтому нужно сохранять позитивный настрой, всегда смотреть вперед, стараться побеждать в матчах и получать удовольствие от процесса. Мы должны быть вместе и дарить друг другу тепло», — сказал норвежский бомбардир;

Улыбка в любой ситуации: Футболист отметил, что какие бы сложные события ни происходили за пределами поля, игрокам и болельщикам на трибунах к лицу улыбка и спокойствие;

Фокус только на победах: Нападающий заявил, что главная работа команды — бороться за три очка в каждой встрече.

Решение по «Сити» и апелляция

Расследования финансовых отчетов и нарушений клуба находятся на самой решающей стадии:

Процесс апелляции: Согласно информации, на фоне решения независимой комиссии руководство «Манчестер Сити» готовится подать официальную апелляцию в высшую инстанцию с целью доказать свою невиновность;

Неопределенные санкции: Пока суды и следственные органы официально не объявили, какое именно наказание будет применено к «горожанам», так как юридические споры все еще продолжаются.

Худшие сценарии: низшая лига и лишение трофеев

Британские СМИ и спортивные юристы выдвигают ряд жестких вероятностей, которые могут быть применены к «Манчестер Сити»:

Понижение в низший дивизион: Если обвинения подтвердятся, клуб Премьер-лиги может быть лишен огромного количества очков в турнирной таблице или напрямую отправлен в Чемпионшип (низшую лигу);

Отозванные титулы: Некоторые источники также не исключают вероятность аннулирования чемпионских кубков и трофеев, завоеванных в периоды, когда финансовые махинации были доказаны.

В тот момент, когда разгорается один из крупнейших финансовых скандалов в истории английского футбола, оптимистичные слова Холанда, обращенные к своим болельщикам, стали важным сигналом на пути защиты команды от психологических ударов.