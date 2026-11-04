«Ливень голов в ЛЧ: «ПСЖ» забил 6 мячей в Испании, «Бавария» покорила Мадрид

Центральные матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА порадовали неожиданными счетами и настоящим шоу голов. Парижский «ПСЖ» на выезде в Испании шесть раз поразил ворота соперника, не пропустив ни одного мяча, и возглавил общую турнирную таблицу. Мюнхенская «Бавария» в Мадриде одержала победу над «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.

В этот вечер фавориты турнира, несмотря на выездной характер матчей, сумели в полной мере продемонстрировать свой класс.

Холодный душ на поле «Вильярреала»: 6 безответных мячей от «ПСЖ»

Парижане начали матч против испанского «Вильярреала» стремительно и решили исход встречи уже в первые 20 минут:

4 гола за 17 минут: Жоау Невеш (9-я минута), Дезире Дуэ (12) и Сенни Маюлу (13) забили друг за другом с интервалом в несколько минут, а на 17-й минуте Фабиан Руис довел счет до 4:0;

Продолжение разгрома: Подопечные Луиса Энрике не остановились и во втором тайме: Руис (50) оформил дубль, а на 78-й минуте вышедший на замену Боли установил окончательный счет 6:0;

Лидер таблицы: Набрав 12 очков после 4 матчей, «ПСЖ» прочно закрепился на 1-й строчке турнирной таблицы.

Мадридское противостояние: «Бавария» переиграла «Атлетико»

В центральном матче на стадионе «Метрополитано» в Мадриде мюнхенцы одержали важную тактическую победу:

Решающие удары во втором тайме: После осторожной игры в первом тайме, на 54-й минуте Карл открыл счет. Гол, забитый Конрадом Лаймером на 74-й минуте, поставил точку в матче — 0:2;

Распределение очков: После этой победы «Бавария» довела количество своих очков до 8 и поднялась на 7-е место. «Атлетико», оставшись с 4 очками, опустился на 19-ю позицию.

Реванш «Интера» в Роттердаме и другие результаты тура

Миланский «Интер» вернулся из Нидерландов с уверенной крупной победой:

«Фейеноорд» — «Интер» (0:3): Янн Биссек открыл счет уже на 8-й минуте, а голы Франческо Эспозито (34) и Петра Зелиньского (54) довели счет до крупного. После этой победы «Интер» с 6 очками поднялся на 16-е место;

Крупный счет в Австрии: ЛАСК на своем поле разгромил словацкий «Слован» — 4:0 (Йоргенсен оформил дубль);

Безголевая ничья в Норвегии: Французский «Лилль», отправившийся в гости к «Будё-Глимт», разошелся миром с соперником — 0:0.

Матчи 4-го тура Лиги чемпионов еще больше обострили конкуренцию в таблице, гарантируя, что борьба за выход в плей-офф разгорится с новой силой.