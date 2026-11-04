«Ливень голов в ЛЧ: «ПСЖ» забил 6 мячей в Испании, «Бавария» покорила Мадрид

·109·Спорт
«Ливень голов в ЛЧ: «ПСЖ» забил 6 мячей в Испании, «Бавария» покорила Мадрид
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» забил шесть безответных голов в воротах «Вильярреала» в Испании и стал лидером турнирной таблицы.
  • Мюнхенская «Бавария» в Мадриде обыграла «Атлетико» под руководством Диего Симеоне со счетом 2:0, поднявшись на 7-е место с 8 очками.
  • Миланский «Интер» в гостях обыграл «Фейеноорд» со счетом 3:0.
  • «LASK» на своем поле одержал крупную победу над «Слованом» со счетом 4:0.

Центральные матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА порадовали неожиданными счетами и настоящим шоу голов. Парижский «ПСЖ» на выезде в Испании шесть раз поразил ворота соперника, не пропустив ни одного мяча, и возглавил общую турнирную таблицу. Мюнхенская «Бавария» в Мадриде одержала победу над «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.

В этот вечер фавориты турнира, несмотря на выездной характер матчей, сумели в полной мере продемонстрировать свой класс.

Холодный душ на поле «Вильярреала»: 6 безответных мячей от «ПСЖ»

Парижане начали матч против испанского «Вильярреала» стремительно и решили исход встречи уже в первые 20 минут:

  • 4 гола за 17 минут: Жоау Невеш (9-я минута), Дезире Дуэ (12) и Сенни Маюлу (13) забили друг за другом с интервалом в несколько минут, а на 17-й минуте Фабиан Руис довел счет до 4:0;

  • Продолжение разгрома: Подопечные Луиса Энрике не остановились и во втором тайме: Руис (50) оформил дубль, а на 78-й минуте вышедший на замену Боли установил окончательный счет 6:0;

  • Лидер таблицы: Набрав 12 очков после 4 матчей, «ПСЖ» прочно закрепился на 1-й строчке турнирной таблицы.

Мадридское противостояние: «Бавария» переиграла «Атлетико»

В центральном матче на стадионе «Метрополитано» в Мадриде мюнхенцы одержали важную тактическую победу:

  • Решающие удары во втором тайме: После осторожной игры в первом тайме, на 54-й минуте Карл открыл счет. Гол, забитый Конрадом Лаймером на 74-й минуте, поставил точку в матче — 0:2;

  • Распределение очков: После этой победы «Бавария» довела количество своих очков до 8 и поднялась на 7-е место. «Атлетико», оставшись с 4 очками, опустился на 19-ю позицию.

Реванш «Интера» в Роттердаме и другие результаты тура

Миланский «Интер» вернулся из Нидерландов с уверенной крупной победой:

  • «Фейеноорд» — «Интер» (0:3): Янн Биссек открыл счет уже на 8-й минуте, а голы Франческо Эспозито (34) и Петра Зелиньского (54) довели счет до крупного. После этой победы «Интер» с 6 очками поднялся на 16-е место;

  • Крупный счет в Австрии: ЛАСК на своем поле разгромил словацкий «Слован» — 4:0 (Йоргенсен оформил дубль);

  • Безголевая ничья в Норвегии: Французский «Лилль», отправившийся в гости к «Будё-Глимт», разошелся миром с соперником — 0:0.

Матчи 4-го тура Лиги чемпионов еще больше обострили конкуренцию в таблице, гарантируя, что борьба за выход в плей-офф разгорится с новой силой.

Лига чемпионов УЕФАПСЖБаварияИнтер
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Барселона» и другие центральные игрыОбъявлены стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Барселона» и другие центральные игры20 октября 23:46Жоан Лапорта рассказал о феноменальном старте «Барселоны» и грандиозных планахЖоан Лапорта рассказал о феноменальном старте «Барселоны» и грандиозных планах20 октября 06:56Тактическая ошибка Энцо Марески: кого раскритиковали эксперты в матче против ПСЖ?Тактическая ошибка Энцо Марески: кого раскритиковали эксперты в матче против ПСЖ?15 октября 07:13ESPN назвал 10 лучших центральных защитников мираESPN назвал 10 лучших центральных защитников мира19 августа 14:59Интер борется за сохранение Янн БиссекИнтер борется за сохранение Янн Биссек19 мая 00:39Сенсационный вечер в ЛЧ: «ПСЖ», «Арсенал» анд «Ливерпуль» одержали победыСенсационный вечер в ЛЧ: «ПСЖ», «Арсенал» анд «Ливерпуль» одержали победы10 сентября 06:34
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»