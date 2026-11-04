В Казахстане стала популярной собака, которая лаем решает математические примеры (видео)

Казахстанская собака по кличке Нургуль, живущая в городе Атырау, привлекла внимание местных жителей и пользователей социальных сетей своими необычными способностями. Помимо выполнения команд на казахском языке, она лаем отвечает на простые математические примеры.

Как пишет издание АтйрауПресс, хозяин собаки Нурбол Камиев обучил её выполнению различных команд. Например, когда её спрашивают: «Два плюс один равно сколько?», Нургуль лает три раза. По словам владельца, собака может отвечать на простые примеры с числами до пяти.

Нурбол Камиев отмечает, что на обучение собаки такому навыку ушло всего 27 дней. Способность Нургуль отвечать на математические примеры была обнаружена случайно: когда хозяин спросил её «Два плюс два равно сколько?», собака пролаяла четыре раза.

Согласно имеющимся данным, в документах Нургуль записана как Николь, она принадлежит к японской породе акита-ину. Четыре года назад её подарили владельцу в Санкт-Петербурге.

Сегодня Нургуль хорошо известна жителям Атырау. Встречая её на улице, люди фотографируют и снимают её на видео, наблюдая за её необычными способностями. Хозяин заявил, что готов рассмотреть предложения о съёмках собаки в кино.