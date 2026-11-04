До 2030 года в Ташкентском метрополитене будет построено еще 29 станций

Планируется расширение сети Ташкентского метрополитена до 2030 года. Согласно проекту, в столице будет построено еще 29 новых станций метро, в результате чего их общее количество увеличится с 50 до 79.

Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Тошкент метрополитени» Юлдаш Юсупов на пресс-конференции, состоявшейся 3 ноября.

Отмечается, что на данный момент общая протяженность Ташкентского метрополитена составляет 71 километр. За счет строительства новых станций и линий этот показатель планируется довести до 103 километров.

Также ожидается, что к 2030 году услугами метро будут пользоваться 1,8 миллиона пассажиров в день. В настоящее время этот показатель превышает 1,2 миллиона человек. В связи с ростом пассажиропотока планируется сократить интервал движения поездов до 2–3 минут.

По данным метрополитена, в 2021 году метро обслуживало в среднем 280–300 тысяч пассажиров в день. В последние годы, благодаря открытию новых станций и расширению маршрутов, число пассажиров значительно возросло.

Кроме того, в 2027 году планируется закупить еще 14 современных пятивагонных составов для метро. Это также направлено на расширение возможностей обслуживания пассажиров.