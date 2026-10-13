«Трактор» с Одилом Хамробековым завоевал свое первое очко

·34·Спорт
«Трактор» с Одилом Хамробековым завоевал свое первое очко

В Западном регионе самого престижного клубного турнира азиатского континента — Элитной Лиги чемпионов АФК прошли матчи 2-го тура. В поединках, состоявшихся 12 октября, иранский клуб «Трактор», за который выступает полузащитник сборной Узбекистана Одил Хамробеков, провел важный матч, а действующий чемпион турнира саудовская «Аль-Ахли» отпраздновала очередную победу.

Наш соотечественник Одил Хамробеков вышел в основном составе своего клуба и провел на поле весь матч.

«Трактор» завоевал первое очко в матче с клубом из Катара

Иранский клуб не смог открыть счет в бескомпромиссном поединке против катарского «Аль-Шамала»:

  • 90 минут на поле: Представитель сборной Узбекистана Одил Хамробеков отыграл весь матч в центральной зоне полузащиты и проявил активность в поддержании баланса между обороной и атакой своей команды;

  • Сухая ничья и первое очко: Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После этого результата клуб из Тебриза с 1 очком расположился на 11-й строчке таблицы, а «Аль-Шамал», набрав 2 очка, идет на 9-м месте.

Действующий чемпион «Аль-Ахли» укрепил лидерство

Обладатель главного трофея турнира, саудовский «Аль-Ахли», добился уверенной гостевой победы над клубом «Аль-Васл» из ОАЭ:

  • Гостевой счет 1:3: Голы, забитые в составе чемпионов Ибаньесом (на 20-й минуте), Тринкау (на 58-й минуте) и Аль-Бурайканом (на 90+1-й минуте), принесли команде важные три очка;

  • Единственный ответ хозяев: В составе «Аль-Васла» Малейру забил мяч лишь в компенсированное к первому тайму время (45+3), сократив разницу в счете;

  • Положение в турнирной таблице: Набрав после победы 4 очка, «Аль-Ахли» вышел в лидеры Западного региона, а оставшийся без очков «Аль-Васл» занимает 14-ю позицию.

Напряженная и упорная борьба в Элитной лиге АФК с каждым туром становится все более захватывающей.

Элитная Лига чемпионов АФКАль-АхлиТракторОдил Хамробеков
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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