Wildberries запустил функцию сравнения товаров с помощью искусственного интеллекта

·42·Технологии
Wildberries запустил функцию сравнения товаров с помощью искусственного интеллекта
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Маркетплейс Wildberries начал тестирование функции «Умное сравнение» на базе искусственного интеллекта, чтобы упростить выбор товаров для пользователей. Как сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Русс, инструмент позволяет выбрать несколько товаров и получить систематизированный анализ их ключевых различий, преимуществ и недостатков. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основная цель новой функции — дать пользователю краткую и понятную рекомендацию о том, какой продукт лучше подходит для конкретной цели, например, для работы, учебы или игр. По словам директора по продукту Кристины Мошко, этот инструмент помогает эффективно решать задачи пользователя прямо на платформе, не переходя на другие сайты.

По мнению разработчиков, функция «Умное сравнение» особенно полезна в категориях со сложными техническими характеристиками, таких как электроника, бытовая техника и оборудование. Теперь покупателю не нужно вручную сравнивать десятки параметров, он получает простое и понятное объяснение, подготовленное искусственным интеллектом.

В будущем компания планирует совершенствовать инструмент на основе отзывов пользователей. Это нововведение является продолжением внедрения сценариев ИИ на платформе Wildberries; сейчас на сайте уже работают виртуальная примерочная, умный поиск по фото и краткий пересказ отзывов с помощью нейросетей.

WildberriesИскусственный ИнтеллектМаркетплейсТехнологииОнлайн-торговля
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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