Аиго Старлигхт EV Куиет Платинум: бесшумные блоки питания мощностью до 1000 Вт

Компания Аиго представила серию блоков питания Старлигхт EV Куиет Платинум с полностью модульной конструкцией. Новая линейка включает модели мощностью 850 Вт и 1000 Вт. На китайском рынке стартовая цена этих устройств составляет 569 юаней или около 85 долларов. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Главная особенность новых блоков питания — их работа при крайне низком уровне шума. Устройства сертифицированы по стандарту ППЛП Дуал С-Левел Силент Оператион, благодаря чему даже при высокой нагрузке уровень шума остается в районе 25 дБА. За охлаждение отвечает 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике.

Технически блоки соответствуют стандарту АТКс 3.1 и поддерживают интерфейс ПКИе 5.1. Также предусмотрен специальный 16-контактный разъем, способный подавать до 600 Вт мощности для современных видеокарт. Антивибрационные элементы в корпусе служат для снижения резонанса.

В конструкции использованы высококачественные японские конденсаторы, медный радиатор с термопрокладками и полностью луженые кабели. Это обеспечивает долговечную и стабильную работу устройства. Серия Аиго Старлигхт EV Куиет Платинум предназначена для пользователей, ценящих как эффективность, так и тишину.