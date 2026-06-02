NVIDIA представила новый процессор RTX Спарк для агентов искусственного интеллекта

На выставке Компутекс в Тайбэе компания NVIDIA представила новый процессор под названием RTX Спарк, предназначенный для персональных компьютеров. Компания называет эту разработку «суперчипом»; он обладает мощностью 1 петафлопс и специально спроектирован для безопасного запуска агентов искусственного интеллекта, таких как ОпенКлав или Хермес Агент. С помощью этой новинки NVIDIA стремится расширить свою долю на рынке процессоров объемом 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Компьютеры на базе Windows, оснащенные новыми чипами RTX Спарк, поступят в продажу осенью текущего года. Их будут производить такие ведущие бренды, как ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface и МСИ, а позже к этому списку присоединятся Acer и Гигабйте. Благодаря специальной технологии «песочницы» (сандбокс), разработанной в сотрудничестве с Microsoft, пользователи смогут запускать большие языковые модели (LLM) непосредственно на своих устройствах, без использования облачных сервисов.

Основатель и глава NVIDIA Дженсен Хуанг отметил, что эта технология положит конец эпохе ручного открытия приложений, кликов и ввода текста. «С помощью RTX Спарк и Microsoft Windows вы просто спрашиваете — а компьютер выполняет работу», — сказал он. Ожидается, что система станет основным инструментом не только для творцов и геймеров, но и для миллиардов ИИ-агентов, автоматизирующих повседневные задачи.

В настоящее время более 100 разработчиков программного обеспечения, включая Adobe, Блендер, КомфйУИ, Риот Гамес и Ксбокс, подтвердили поддержку нового чипа. NVIDIA обещает, что ее технология RTX улучшит качество изображения и ускорит функции ИИ в более чем 1000 игр и приложений. Для NVIDIA это важный шаг по возвращению на рынок Windows на базе архитектуры АРМ после провала Surface РТ в 2013 году.