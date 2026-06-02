Как попасть в топ-20 Стартуп Баттлефиелд

Каждый основатель стартапа мечтает выйти на сцену TechCrunch Disrupt, выступить с шестиминутной презентацией перед самыми влиятельными инвесторами Кремниевой долины и побороться за призовой фонд в 100 000 долларов и кубок Disrupt Куп. Первый шаг к этому успеху начинается с подачи заявки. Срок подачи для текущей когорты был продлен до 8 июня, поэтому у тех, кто хочет представить свой проект, еще есть шанс. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Список топ-20 Стартуп Баттлефиелд формируется из лучших представителей группы Стартуп Баттлефиелд 200. В процессе отбора предпочтение отдается компаниям с прорывными идеями, которые открывают новые направления и способны произвести значительные изменения в индустрии. Уникальность продукта и готовность к выходу на глобальную арену являются основными критериями отбора.

Для кандидатов видео о продукте и основателях имеют решающее значение. Это первое впечатление, которое складывается у судей, и показатель готовности компании к сцене Disrupt. В видео рекомендуется продемонстрировать продукт в действии и показать уверенность в проекте перед камерой, не ограничиваясь только цифрами.

Отобранные компании готовятся к презентации совместно с командой TechCrunch. Каждый участник представляет свой проект в течение шести минут, после чего отвечает на вопросы известных инвесторов, таких как Аилин Ли, Кирстен Грин и Навин Чаддха. Пятерка лучших из топ-20 выходит в финал, а победитель получает приз в размере 100 000 долларов в виде неразводняемых инвестиций.