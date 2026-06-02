Как попасть в топ-20 Стартуп Баттлефиелд

·83·Технологии
Как попасть в топ-20 Стартуп Баттлефиелд
Аудиоверсия

Каждый основатель стартапа мечтает выйти на сцену TechCrunch Disrupt, выступить с шестиминутной презентацией перед самыми влиятельными инвесторами Кремниевой долины и побороться за призовой фонд в 100 000 долларов и кубок Disrupt Куп. Первый шаг к этому успеху начинается с подачи заявки. Срок подачи для текущей когорты был продлен до 8 июня, поэтому у тех, кто хочет представить свой проект, еще есть шанс. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Список топ-20 Стартуп Баттлефиелд формируется из лучших представителей группы Стартуп Баттлефиелд 200. В процессе отбора предпочтение отдается компаниям с прорывными идеями, которые открывают новые направления и способны произвести значительные изменения в индустрии. Уникальность продукта и готовность к выходу на глобальную арену являются основными критериями отбора.

Для кандидатов видео о продукте и основателях имеют решающее значение. Это первое впечатление, которое складывается у судей, и показатель готовности компании к сцене Disrupt. В видео рекомендуется продемонстрировать продукт в действии и показать уверенность в проекте перед камерой, не ограничиваясь только цифрами.

Отобранные компании готовятся к презентации совместно с командой TechCrunch. Каждый участник представляет свой проект в течение шести минут, после чего отвечает на вопросы известных инвесторов, таких как Аилин Ли, Кирстен Грин и Навин Чаддха. Пятерка лучших из топ-20 выходит в финал, а победитель получает приз в размере 100 000 долларов в виде неразводняемых инвестиций.

Startup BattlefieldTechCrunchDisruptСтартапИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram