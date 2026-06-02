Смартфоны Xiaomi получили возможность обмена файлами через АирДроп

Компания Xiaomi вслед за Samsung внедрила в свои смартфоны функцию обмена файлами с iPhone через Куик Шаре и АирДроп. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в социальной сети Кс. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Теперь пользователи смартфонов Xiaomi под управлением HyperOS 3 смогут отправлять данные на устройства Apple с помощью стандартного инструмента быстрой передачи Android. Это важный шаг в устранении межплатформенных барьеров.

Хотя на данный момент эта функция заявлена только для модели Xiaomi 17Т Pro, компания отмечает, что в ближайшие недели другие модели бренда, в первую очередь флагманы, получат эту возможность. Новые устройства Xiaomi будут поступать в продажу уже с поддержкой АирДроп.

Ранее аналогичная функция появилась на аппаратах Google Pixel, флагманах Samsung Galaxy (например, линейка Galaxy S26), а также на моделях Oppo Финд Кс9 Ultra и Vivo X300 Ultra. Эта технология значительно упрощает процесс обмена файлами между различными экосистемами.