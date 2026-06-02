Смартфоны Xiaomi получили возможность обмена файлами через АирДроп

·99·Технологии
Смартфоны Xiaomi получили возможность обмена файлами через АирДроп
Аудиоверсия

Компания Xiaomi вслед за Samsung внедрила в свои смартфоны функцию обмена файлами с iPhone через Куик Шаре и АирДроп. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в социальной сети Кс. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Теперь пользователи смартфонов Xiaomi под управлением HyperOS 3 смогут отправлять данные на устройства Apple с помощью стандартного инструмента быстрой передачи Android. Это важный шаг в устранении межплатформенных барьеров.

Хотя на данный момент эта функция заявлена только для модели Xiaomi 17Т Pro, компания отмечает, что в ближайшие недели другие модели бренда, в первую очередь флагманы, получат эту возможность. Новые устройства Xiaomi будут поступать в продажу уже с поддержкой АирДроп.

Ранее аналогичная функция появилась на аппаратах Google Pixel, флагманах Samsung Galaxy (например, линейка Galaxy S26), а также на моделях Oppo Финд Кс9 Ultra и Vivo X300 Ultra. Эта технология значительно упрощает процесс обмена файлами между различными экосистемами.

XiaomiAirDropiPhoneHyperOSТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram