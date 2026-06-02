AMD объявила о поддержке платформы АМ5 до 2029 года

На выставке Компутекс 2026 компания AMD представила два новых игровых процессора с технологией 3Д В-Каче. Один из них — совершенно новая модель Ryzen 7 7700Кс3Д, а второй — юбилейное издание легендарного Ryzen 7 5800Кс3Д. Компания также официально подтвердила, что новые чипы для платформы АМ5 будут выпускаться как минимум до 2029 года. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Модель Ryzen 7 5800Кс3Д 10т Анниверсарй Эдитион оснащена 8 ядрами Зен 3 и работает в 16 потоков. Общий объем кэш-памяти составляет 100 МБ, а максимальная частота — 4,5 ГГц. Этот процессор предназначен для владельцев старых систем, которые не хотят переходить на дорогую память ДДР5 и новые материнские платы. Цена издания установлена на уровне 350 долларов, продажи начнутся 25 июня 2026 года.

Настоящая новинка, Ryzen 7 7700Кс3Д, основана на архитектуре Зен 4. Он также имеет 8 ядер, 104 МБ общего кэша и частоту 4,5 ГГц. Этот чип является немного более медленной, но доступной версией популярной модели Ryzen 7 7800Кс3Д. AMD оценила этот процессор в 330 долларов, он выйдет на рынок 16 июля.

Решение компании поддерживать сокет АМ5 до 2029 года гарантирует пользователям возможность долгосрочного обновления. Ожидается, что это станет важным стратегическим преимуществом для AMD в конкуренции с NVIDIA и Intel.