Выращенные в космосе полупроводники вернутся на Землю в 2026 году

Диагностика и обработка данных, полученных в рамках космического эксперимента «Экран-М», займут около шести месяцев после возвращения материалов на Землю. Об этом сообщил главный конструктор проекта, заведующий лабораторией Института физики полупроводников СО РАН Александр Никифоров. Об этом Ixbt.com сообщает. Об этом

По его словам, ожидается, что кассеты со структурами, выращенными в космосе, вернутся вместе с космонавтами в июле 2026 года, после чего начнется процесс детального анализа. Работы на орбите завершили участники экспедиции Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, которые во время выхода в открытый космос демонтировали кассету с экспериментальной аппаратурой на модуле «Наука».

Проект «Экран-М» направлен на использование космического вакуума для получения сверхчистых полупроводников и тестирование технологии молекулярно-лучевой эпитаксии в условиях открытого космоса. По оценкам разработчиков, эксперимент успешно выполнил все основные задачи, запланированные для текущего этапа.

В настоящее время обсуждается вопрос создания дополнительных кассет на основе германия, однако проект пока находится на стадии подготовки. Результаты «Экран-М» могут предоставить новые данные для физики конденсированного состояния и разработки полупроводниковых гетероструктур, где важна точность роста кристаллов.