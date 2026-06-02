На Байконуре предложили построить точную копию лунной базы

Глава администрации города Байконур Константин Бусыгин выдвинул идею создания в городе точной копии лунного поселения и размещения там молодых специалистов. Ожидается, что этот проект станет важным шагом в освоении космоса. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

В рамках проекта планируется создание на Земле уникальной «лунной коммуны». Здесь молодые специалисты смогут проводить эксперименты в изолированных условиях и изучать образ жизни в космосе. По словам Бусыгина, такой комплекс придаст новый импульс космической отрасли.

Также предполагается, что эта инициатива увеличит поток туристов в Байконур в десять раз. В настоящее время проект существует в виде чертежей и предварительных планов и рассматривается как важная часть развития космического туризма.

Глава города подчеркнул необходимость развития космического туризма, включая экскурсии по предприятиям Roskosmos. Это может помочь не только в привлечении туристов, но и в подготовке молодых кадров для отрасли.

Администрация сообщила, что задействовала все возможности для превращения космического туризма в Байконуре в реальность. Ожидается, что в будущем этот «лунный городок» станет центром пересечения науки и туризма.