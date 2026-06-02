На Байконуре предложили построить точную копию лунной базы

·49·Технологии
На Байконуре предложили построить точную копию лунной базы
Аудиоверсия

Глава администрации города Байконур Константин Бусыгин выдвинул идею создания в городе точной копии лунного поселения и размещения там молодых специалистов. Ожидается, что этот проект станет важным шагом в освоении космоса. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

В рамках проекта планируется создание на Земле уникальной «лунной коммуны». Здесь молодые специалисты смогут проводить эксперименты в изолированных условиях и изучать образ жизни в космосе. По словам Бусыгина, такой комплекс придаст новый импульс космической отрасли.

Также предполагается, что эта инициатива увеличит поток туристов в Байконур в десять раз. В настоящее время проект существует в виде чертежей и предварительных планов и рассматривается как важная часть развития космического туризма.

Глава города подчеркнул необходимость развития космического туризма, включая экскурсии по предприятиям Roskosmos. Это может помочь не только в привлечении туристов, но и в подготовке молодых кадров для отрасли.

Администрация сообщила, что задействовала все возможности для превращения космического туризма в Байконуре в реальность. Ожидается, что в будущем этот «лунный городок» станет центром пересечения науки и туризма.

БайконурЛунная БазаКосмический ТуризмRoskosmosТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джамес Вебб обнаружил метан на планете в 335 световых годах от ЗемлиСегодня, 12:51Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram