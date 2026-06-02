Расширение полигона SpaceX в Макгрегоре запечатлено с воздуха

Компания SpaceX продолжает ускоренными темпами вести строительные работы на полигоне в Макгрегоре, штат Техас. Эта территория считается крупнейшим в мире комплексом для испытаний ракетных двигателей. Аэрофотоснимки, сделанные 31 мая 2026 года пилотом КлаудиусНДКс и энтузиастом НАСАСпакефлигхт Адамом Цукером, показали беспрецедентный уровень расширения центра. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На новых кадрах видны строящиеся здания у главного входа, активные зоны для тестирования компонентов ракет, а также специальные огражденные первые ступени (Стаге 1) и несколько вторых ступеней (Стаге 2) ракет Falcon 9. Также на территории заметно огромное новое сооружение, строительство которого близится к завершению.

Полигон в Макгрегоре имеет стратегическое значение для SpaceX, выступая основным хабом для огневых испытаний двигателей Raptor и Merlin. В то время как компания планирует увеличить количество космических запусков, расширение инфраструктуры этого полигона играет важную роль в обеспечении безопасности и эффективности миссий.