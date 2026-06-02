Oppo Рено 16 Pro: 200 Мп камера и аккумулятор 6700 мАч

·78·Технологии
Oppo Рено 16 Pro: 200 Мп камера и аккумулятор 6700 мАч
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Информация о новой серии Рено 16 появилась до официального анонса. Ожидается, что смартфон Oppo Рено 16 Pro получит серьезные обновления в области камер, дисплея и автономности. Устройство будет оснащено 6,32-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и защитным стеклом Горилла Гласс 7и. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

За производительность смартфона отвечает чипсет MediaTek Dimensity 8550. Система камер соответствует флагманскому уровню: основной сенсор на 200 Мп с оптической стабилизацией (ОИС), телеобъектив на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп.

Одной из сильных сторон устройства является аккумулятор емкостью 6700 мАч с поддержкой технологии зарядки 80 Вт. Среди дополнительных характеристик — алюминиевая рамка, стереодинамики, NFC и защита от воды и пыли по стандарту ИП69.

Базовая модель серии, Рено 16, также не осталась без внимания. Сообщается, что она получит 6,32-дюймовый экран с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 7 Ген 4 и аккумулятор на 6000 мАч. Ожидается, что обе модели будут представлены в компактном корпусе.

OppoReno 16 ProСмартфонТехнологииMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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