Xiaomi представила новый кондиционер Mijia Air Кондитионер ГентлеАир для Европы

Компания Xiaomi на мероприятии в Вене представила новый умный кондиционер Mijia Air Кондитионер ГентлеАир, предназначенный для глобального рынка. Главная особенность устройства — отказ от резких потоков холодного воздуха, вызывающих дискомфорт. Для этого инженеры переработали конструкцию воздуховодов и внедрили микроперфорированные жалюзи, мягко распределяющие поток по комнате. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Система снижает ощущение сквозняка за счет равномерного и мягкого распределения воздуха, а не направленного потока. Кондиционер предлагает три режима циркуляции: Хало Флов распределяет воздух без прямого обдува, Канопй Флов направляет охлаждение сверху вниз, а Карпет Флов служит для подъема теплого воздуха от пола в режиме обогрева.

По данным Xiaomi, устройство способно охладить комнату всего за 30 секунд и перейти в режим обогрева за 60 секунд. Для максимальной мощности предусмотрен режим Турбо, а также функция AI Энергй Савинг, которая адаптируется к привычкам пользователя и экономит до 24,5% энергии.

Новая модель представлена в нескольких вариантах мощности от 2,6 кВт до 7,0 кВт. Управлять устройством можно через приложение Xiaomi Хоме, также предусмотрена возможность голосового управления с помощью Google Assistant.