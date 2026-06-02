Xiaomi представила новый кондиционер Mijia Air Кондитионер ГентлеАир для Европы

·48·Технологии
Xiaomi представила новый кондиционер Mijia Air Кондитионер ГентлеАир для Европы
Аудиоверсия

Компания Xiaomi на мероприятии в Вене представила новый умный кондиционер Mijia Air Кондитионер ГентлеАир, предназначенный для глобального рынка. Главная особенность устройства — отказ от резких потоков холодного воздуха, вызывающих дискомфорт. Для этого инженеры переработали конструкцию воздуховодов и внедрили микроперфорированные жалюзи, мягко распределяющие поток по комнате. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Система снижает ощущение сквозняка за счет равномерного и мягкого распределения воздуха, а не направленного потока. Кондиционер предлагает три режима циркуляции: Хало Флов распределяет воздух без прямого обдува, Канопй Флов направляет охлаждение сверху вниз, а Карпет Флов служит для подъема теплого воздуха от пола в режиме обогрева.

По данным Xiaomi, устройство способно охладить комнату всего за 30 секунд и перейти в режим обогрева за 60 секунд. Для максимальной мощности предусмотрен режим Турбо, а также функция AI Энергй Савинг, которая адаптируется к привычкам пользователя и экономит до 24,5% энергии.

Новая модель представлена в нескольких вариантах мощности от 2,6 кВт до 7,0 кВт. Управлять устройством можно через приложение Xiaomi Хоме, также предусмотрена возможность голосового управления с помощью Google Assistant.

XiaomiКондиционерMijiaТехнологииGoogle Assistant
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram