Китайская компания СмартСенс представила 200-Мп сенсор, конкурент Samsung

·39·Технологии
Китайская компания СмартСенс представила 200-Мп сенсор, конкурент Samsung
Аудиоверсия

Китайская компания СмартСенс официально анонсировала свой первый 200-мегапиксельный сенсор изображения — модель СКК62ХС. Новинка, созданная на базе фирменной платформы Стакед БСИ, призвана стать достойным конкурентом сенсорам Samsung. Массовое производство устройства запланировано на третий квартал 2026 года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый сенсор выполнен по 55-нм технологии Стакед БСИ и имеет оптический формат 1/1,55 дюйма. Размер пикселей составляет всего 0,5 мкм. В модели СКК62ХС реализован ряд фирменных технологий, таких как ПиксГаин ХДР, СФКПиксел и АллПикс АДАФ. Это позволяет расширить динамический диапазон, снизить уровень шума и повысить скорость автофокуса.

Одной из ключевых особенностей сенсора является технология ПиксГаин ХДР, которая обеспечивает динамический диапазон до 86,3 дБ и уменьшает количество артефактов при съемке движущихся объектов. Он также поддерживает съемку в полном разрешении 200 Мп и запись ХДР-видео с объединением кадров непосредственно на уровне сенсора.

По словам представителей СмартСенс, внутренняя система объединения кадров снижает нагрузку на однокристальную систему (СоК) смартфона и экономит энергопотребление при записи видео. Для съемки в условиях низкой освещенности сенсор обладает чувствительностью 3574 мВ/люкс·с и низким уровнем шума 0,92е-.

Что касается системы фокусировки, есть и другие новшества: сенсор поддерживает технологию АллПикс АДАФ, использующую все пиксели, и систему Спарсе ПДАФ для экономии энергии при повседневной съемке. Этот комплекс технологий делает продукт СмартСенс привлекательным выбором для смартфонов премиального сегмента.

SmartSensSamsungСенсорСмартфонТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram