Китайская компания СмартСенс представила 200-Мп сенсор, конкурент Samsung

Китайская компания СмартСенс официально анонсировала свой первый 200-мегапиксельный сенсор изображения — модель СКК62ХС. Новинка, созданная на базе фирменной платформы Стакед БСИ, призвана стать достойным конкурентом сенсорам Samsung. Массовое производство устройства запланировано на третий квартал 2026 года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый сенсор выполнен по 55-нм технологии Стакед БСИ и имеет оптический формат 1/1,55 дюйма. Размер пикселей составляет всего 0,5 мкм. В модели СКК62ХС реализован ряд фирменных технологий, таких как ПиксГаин ХДР, СФКПиксел и АллПикс АДАФ. Это позволяет расширить динамический диапазон, снизить уровень шума и повысить скорость автофокуса.

Одной из ключевых особенностей сенсора является технология ПиксГаин ХДР, которая обеспечивает динамический диапазон до 86,3 дБ и уменьшает количество артефактов при съемке движущихся объектов. Он также поддерживает съемку в полном разрешении 200 Мп и запись ХДР-видео с объединением кадров непосредственно на уровне сенсора.

По словам представителей СмартСенс, внутренняя система объединения кадров снижает нагрузку на однокристальную систему (СоК) смартфона и экономит энергопотребление при записи видео. Для съемки в условиях низкой освещенности сенсор обладает чувствительностью 3574 мВ/люкс·с и низким уровнем шума 0,92е-.

Что касается системы фокусировки, есть и другие новшества: сенсор поддерживает технологию АллПикс АДАФ, использующую все пиксели, и систему Спарсе ПДАФ для экономии энергии при повседневной съемке. Этот комплекс технологий делает продукт СмартСенс привлекательным выбором для смартфонов премиального сегмента.