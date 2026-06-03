Uber ввела ограничения для контроля расходов на искусственный интеллект

·41·Технологии
Uber ввела ограничения для контроля расходов на искусственный интеллект
Аудиоверсия

Технологии искусственного интеллекта становятся все дороже, и многие компании вынуждены ограничивать их использование для сокращения расходов. К этому списку присоединился и Uber: компания ввела внутренние ограничения для сотрудников, чтобы обуздать огромные затраты на ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным Bloomberg, теперь для каждого сотрудника и каждого агента по написанию кода (например, Claude Коде от Anthropic или Cursor) установлен ежемесячный лимит в 1500 долларов. Сотрудники могут отслеживать свои расходы через специальную внутреннюю панель, однако в исключительных случаях разрешается превышать этот лимит с одобрения руководства.

Эта новость не стала неожиданностью для многих, так как в апреле технический директор Uber сообщил, что компания израсходовала годовой бюджет на ИИ всего за четыре месяца. Ранее издание Те Информатион писало, что Uber призывал своих сотрудников максимально использовать ИИ и даже подстрекал их к конкуренции через внутренние рейтинги.

Руководитель Uber Эндрю Макдональд также недавно выразил сомнения относительно эффективности ИИ, отметив, что трудно увидеть четкую связь между использованием технологии и новыми потребительскими функциями. Эта ситуация указывает на серьезную проблему, стоящую перед всей технологической индустрией: компании вкладывают миллиарды долларов в ИИ, но окупаемость инвестиций (РОИ) пока остается скорее теоретической.

UberИскусственный ИнтеллектТехнологииClaude CodeCursor
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В России создается прототип сверхзвукового пассажирского самолетаСегодня, 13:27Плекс представил новые социальные функции перед повышением ценСегодня, 13:26На Солнце произошла вспышка высшего класса Кс: к Земле движется поток плазмыСегодня, 13:24Коралогикс привлекла 200 млн долларов для мониторинга ИИ-агентовСегодня, 13:21Джамес Вебб обнаружил метан на планете в 335 световых годах от ЗемлиСегодня, 12:51Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram