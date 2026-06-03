Uber ввела ограничения для контроля расходов на искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта становятся все дороже, и многие компании вынуждены ограничивать их использование для сокращения расходов. К этому списку присоединился и Uber: компания ввела внутренние ограничения для сотрудников, чтобы обуздать огромные затраты на ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным Bloomberg, теперь для каждого сотрудника и каждого агента по написанию кода (например, Claude Коде от Anthropic или Cursor) установлен ежемесячный лимит в 1500 долларов. Сотрудники могут отслеживать свои расходы через специальную внутреннюю панель, однако в исключительных случаях разрешается превышать этот лимит с одобрения руководства.

Эта новость не стала неожиданностью для многих, так как в апреле технический директор Uber сообщил, что компания израсходовала годовой бюджет на ИИ всего за четыре месяца. Ранее издание Те Информатион писало, что Uber призывал своих сотрудников максимально использовать ИИ и даже подстрекал их к конкуренции через внутренние рейтинги.

Руководитель Uber Эндрю Макдональд также недавно выразил сомнения относительно эффективности ИИ, отметив, что трудно увидеть четкую связь между использованием технологии и новыми потребительскими функциями. Эта ситуация указывает на серьезную проблему, стоящую перед всей технологической индустрией: компании вкладывают миллиарды долларов в ИИ, но окупаемость инвестиций (РОИ) пока остается скорее теоретической.