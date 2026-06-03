Google запустила систему защиты от мошенников на базе искусственного интеллекта

·34·Технологии
Google запустила систему защиты от мошенников на базе искусственного интеллекта
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Компания Google объявила о запуске новой функции для защиты пользователей Android от мошенничества с использованием дипфейков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Эта система помогает выявлять звонки, совершаемые путем подмены личности. Обновление начнет работать с этого месяца на устройствах с Android 12 и выше, в частности на смартфонах Pixel через приложение Фоне бй Google. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В настоящее время мошенники пытаются вымогать деньги, используя подмену (спуфинг) доверенных телефонных номеров и технологии ИИ для имитации голосов близких родственников или руководителей. Новое решение от Google работает на основе принципа «цифрового рукопожатия» между устройствами. Если устройство звонящей стороны не отправляет сигнал подлинности, система немедленно предупреждает пользователя.

Эта технология построена на протоколе Рич Коммуникатион Сервикес (РКС), и в будущем другие приложения и компании также смогут ее использовать. Представители Google отмечают, что если система обнаруживает подозрительный вызов, на экране появляется рекомендация немедленно прервать связь. Это помогает защитить пользователей от непредвиденных финансовых потерь.

Также в систему Android были добавлены другие интересные новшества. В приложении Google Photos появилась функция «вардробе», позволяющая виртуально примерять одежду. А Google Play Букс внедрила функцию «Катч ме уп», которая предоставляет пользователям краткое содержание для продолжения чтения с того места, где они остановились.

Еще одно важное обновление связано с функцией Circle то Сеарч, которая теперь способна искать целый образ (комплект одежды) на фотографии одновременно. Раньше пользователям приходилось искать каждую вещь отдельно. Это обновление стало доступно на всех совместимых устройствах с Android 14 и выше.

GoogleAndroidИскусственный ИнтеллектБезопасностьСмартфон
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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