Центры обработки данных в космосе могут обойтись бизнесу слишком дорого

Стремительный рост искусственного интеллекта и облачных сервисов заставляет компании искать новые источники энергии для центров обработки данных (ЦОД). В последние годы стала популярной идея создания орбитальных ЦОД, работающих на солнечной энергии. Однако новое исследование ученого Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслава Турышева показывает, что между этой привлекательной концепцией и коммерческой реальностью существует огромный инженерный разрыв. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В рамках исследования была создана математическая модель, анализирующая способность орбитальных центров конкурировать с наземными объектами по стоимости и эффективности. В ней учитывались масса оборудования, энергопотребление, возможности связи с Землей, радиационное воздействие и срок службы спутников. Предполагается, что к 2028 году все центры обработки данных в мире будут потреблять от 325 до 580 ТВт·ч электроэнергии в год, что подогревает интерес к вычислительным системам в космосе.

Хотя на орбите есть постоянный солнечный свет, законы физики сводят эти преимущества на нет. Самая большая проблема — система охлаждения. Если на Земле серверы охлаждаются воздухом или жидкостью, то в вакууме конвекция отсутствует. Единственный способ избавиться от лишнего тепла — огромные радиаторы, излучающие энергию в космос. Например, для вычислительного узла мощностью 1 МВт потребуется около 5600 квадратных метров солнечных панелей и 2500 квадратных метров радиаторов.

Экономические расчеты еще сложнее. Чтобы орбитальный ЦОД мог конкурировать с наземными объектами, общая стоимость его производства и вывода на орбиту должна составлять от 250 до 1000 долларов за килограмм. Текущие коммерческие запуски обходятся значительно дороже, даже без учета стоимости самого оборудования. По этой причине облачные платформы в космосе пока остаются лишь теорией.