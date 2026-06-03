В мессенджере Max запущены бесплатные экскурсии по Санкт-Петербургу

Команда мессенджера Max объявила о запуске интересной инициативы для пользователей. С 4 по 29 июня 2026 года для пользователей Max будет организована серия авторских экскурсий по рекам и каналам Санкт-Петербурга. В проекте участвуют крупные компании и СМИ. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В рамках программы предлагается десять тематических экскурсий, каждая из которых рассчитана на 50 пассажиров. В проекте примут участие известные личности, включая журналистку Ксению Собчак, телеведущего Азамата Мусагалиева и актрису Марию Кравченко, которые поделятся историями о своих любимых местах в городе.

Тематика маршрутов разнообразна: от спортивной прогулки от медиа-канала «VK PRO SPORT» и культурного маршрута от Мариинского театра до научных экскурсий, подготовленных журналом «Вокруг света» и музеем «Кунсткамера». С 15 июня к программе присоединятся новые участники.

В частности, канал «Маш на Мойке» представит маршрут, основанный на известных криминальных событиях города, а «Канал про Каналы» в сотрудничестве с писателем Александром Цыпкиным предложит литературную прогулку. Участие в этих мероприятиях абсолютно бесплатно.

Для участия в экскурсии достаточно зарегистрироваться через чат-бот @боат_бот в приложении Max, выбрать удобное время и тему, а также получить электронный билет. Каждый пользователь может забронировать до четырех мест на один теплоход.