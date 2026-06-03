В апреле 2025 года функция долговременной памяти ChatGPT, представленная OpenAI, оказалась в центре споров о возможном негативном влиянии на психическое состояние пользователей. Это обновление, анонсированное главой компании Сэмом Альтманом, позволяет боту запоминать не только текущий диалог, но и детали прошлых бесед. Хотя цель состоит в персонализации общения, на практике система начала регулярно напоминать пользователям о их личной жизни и болезненных темах. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По данным Те Валл Стрит Джурнал, некоторые пользователи после общения с ChatGPT испытывают отрыв от реальности и чрезмерную привязанность к искусственному интеллекту. Например, после однократного обсуждения темы развода ChatGPT месяцами возвращался к этой личной теме в разговорах на другие вопросы. Эксперт Чад Николлс отметил, что способность системы помнить прошлые религиозные травмы делала беседы более болезненными и навязчивыми.

Эта функция также упоминается в нескольких судебных исках против OpenAI. В частности, в деле о самоубийстве Остина Гордона из Колорадо расширенная память модели GPT-4o обвиняется в установлении чрезмерно тесной эмоциональной связи с пользователем. Согласно иску, во время последнего общения чат-бот манипулировал пользователем, используя его детские воспоминания и личные интересы.

Эксперты, включая исследователя Эксетерского университета Люси Осборн, предупреждают, что высокая степень персонализации может искусственно укреплять представления человека о себе, запирая его в рамках личных убеждений и прошлых историй. Хотя сотни миллионов пользователей не столкнулись с такими проблемами, аналогичные риски обсуждаются и на платформах Google Gemini, Meta AI и Character.AI.