Джамес Вебб обнаружил метан на планете в 335 световых годах от Земли

·69·Технологии
Джамес Вебб обнаружил метан на планете в 335 световых годах от Земли

Космический телескоп Джамес Вебб (ДжВСТ) зафиксировал метан в атмосфере экзопланеты ТОИ-199б, расположенной примерно в 335 световых годах от Земли. Это открытие стало первым подтвержденным случаем обнаружения метана в атмосфере «умеренных» газовых гигантов и открывает новую главу в изучении эволюции Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком со ссылкой на источник.

Масса планеты ТОИ-199б составляет 0,17 массы Юпитера, а радиус — 0,81 его радиуса. Она совершает оборот вокруг своей звезды за 104,9 суток — этот показатель соответствует промежутку между орбитами Меркурия и Венеры в Солнечной системе. Температура планеты составляет около 79 °К, что значительно холоднее «горячих юпитеров», расположенных очень близко к своим звездам.

Для анализа атмосферы использовался метод трансмиссионной спектроскопии. При прохождении света звезды через атмосферу планеты различные химические элементы поглощают свет на характерных длинах волн. Данные Джамес Вебб четко указали на наличие метана в газовой оболочке ТОИ-199б, что подтвердило предыдущие теоретические модели.

По словам соавтора исследования, астронома Университета штата Пенсильвания Ренью Ху, будущие наблюдения помогут уточнить концентрацию газов в атмосфере. Ученые также предполагают наличие углекислого газа и аммиака на планете, однако эти данные еще не получили окончательного подтверждения.

Метан ранее был обнаружен и на других экзопланетах, таких как ВАСП-80б (550 °К) и К2-18б. Изучение умеренных планет, подобных ТОИ-199б, имеет важное значение для понимания формирования газовых гигантов и эволюции планетных атмосфер, в том числе для уточнения моделей землеподобных планет.

James WebbЭкзопланетаМетанКосмосАстрономия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом