Джамес Вебб обнаружил метан на планете в 335 световых годах от Земли

Космический телескоп Джамес Вебб (ДжВСТ) зафиксировал метан в атмосфере экзопланеты ТОИ-199б, расположенной примерно в 335 световых годах от Земли. Это открытие стало первым подтвержденным случаем обнаружения метана в атмосфере «умеренных» газовых гигантов и открывает новую главу в изучении эволюции Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком со ссылкой на источник.

Масса планеты ТОИ-199б составляет 0,17 массы Юпитера, а радиус — 0,81 его радиуса. Она совершает оборот вокруг своей звезды за 104,9 суток — этот показатель соответствует промежутку между орбитами Меркурия и Венеры в Солнечной системе. Температура планеты составляет около 79 °К, что значительно холоднее «горячих юпитеров», расположенных очень близко к своим звездам.

Для анализа атмосферы использовался метод трансмиссионной спектроскопии. При прохождении света звезды через атмосферу планеты различные химические элементы поглощают свет на характерных длинах волн. Данные Джамес Вебб четко указали на наличие метана в газовой оболочке ТОИ-199б, что подтвердило предыдущие теоретические модели.

По словам соавтора исследования, астронома Университета штата Пенсильвания Ренью Ху, будущие наблюдения помогут уточнить концентрацию газов в атмосфере. Ученые также предполагают наличие углекислого газа и аммиака на планете, однако эти данные еще не получили окончательного подтверждения.

Метан ранее был обнаружен и на других экзопланетах, таких как ВАСП-80б (550 °К) и К2-18б. Изучение умеренных планет, подобных ТОИ-199б, имеет важное значение для понимания формирования газовых гигантов и эволюции планетных атмосфер, в том числе для уточнения моделей землеподобных планет.