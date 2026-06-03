Коралогикс привлекла 200 млн долларов для мониторинга ИИ-агентов

Стартап Коралогикс, основанный в Израиле и со штаб-квартирой в Бостоне, привлек 200 млн долларов инвестиций в новом раунде финансирования. Компания уверена, что рост числа ИИ-агентов повышает спрос на инструменты нового поколения для мониторинга, устранения неполадок и управления автономными программными системами. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Этот раунд серии Ф состоялся всего через 11 месяцев после раунда серии Э, в ходе которого Коралогикс привлекла 115 млн долларов. Это демонстрирует, насколько быстро растет интерес инвесторов к компаниям в сфере ИИ-инфраструктуры. После нового раунда оценка стартапа достигла 1,6 млрд долларов. Инвестиционный раунд возглавили Адвент и Канада Пенсион План Инвестмент Боард (КППИБ).

Основанная в 2014 году компания Коралогикс помогает организациям отслеживать состояние программных систем путем анализа операционных данных, таких как логи, метрики и трейсы. В настоящее время платформой пользуются более 5000 клиентов по всему миру, включая IBM, Традевеб и ДжФрог. Компания конкурирует с такими гигантами, как Датадог, Нев Релик и Сплунк.

По словам основателя и генерального директора Коралогикс Ариэля Ассарафа, более половины корпоративных клиентов теперь используют ИИ-агента Оллй или собственные модели ИИ для расследования инцидентов. Инженеры переходят от традиционных панелей управления (дашбоардс) к взаимодействию через ИИ-ассистентов и интерфейс командной строки (КЛИ).

Компания сообщила, что в прошлом году ее выручка выросла более чем на 60%, а годовой доход превысил 100 млн долларов. Сейчас в штате Коралогикс более 600 сотрудников по всему миру, а новые средства планируется направить на развитие ИИ-продуктов, решения в области безопасности и глобальную экспансию.