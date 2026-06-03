Плекс представил новые социальные функции перед повышением цен

Платформа Плекс превратилась из простого персонального медиасервера в крупный хаб, специализирующийся на стриминге с рекламой и аренде фильмов. Теперь компания нацелена на конкуренцию с такими социальными платформами, как Reddit и Леттербоксд. Новые функции, представленные в среду, призваны полностью изменить способ взаимодействия пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Новый раздел Дискуссионс позволяет пользователям оставлять отзывы о фильмах и сериалах, а также участвовать в обсуждениях. С помощью этого форума Плекс планирует бросить вызов доминированию Reddit в кинос сообществах. Для модерации контента разработана система, сочетающая ИИ и участие человека.

Еще одно важное нововведение — функция Листс, которая позволяет пользователям создавать списки любимых фильмов, делиться ими и реагировать эмодзи. До конца года будет добавлена возможность импорта списков с других платформ. Это означает прямую конкуренцию с такими сервисами, как Леттербоксд и ИМДб.

Кроме того, Плекс анонсировал функцию Match Скоре, основанную на привычках просмотра пользователя. Эта система показывает в процентах, насколько пользователю может понравиться тот или иной фильм. В интервью TechCrunch сооснователь компании Скотт Олеховски подчеркнул, что эта функция обеспечивает быстрые персональные рекомендации вместо бесконечных поисков.

В настоящее время функция Листс доступна всем пользователям, а Дискуссионс будет запущена до конца этого месяца. Эти обновления внедряются на фоне ожидаемого значительного повышения цен на пожизненную подписку (лифетиме пасс) платформы Плекс.