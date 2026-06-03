TikTok запустил приложение TikTok Pro Эвентс для крупных культурных мероприятий

В среду TikTok объявил о запуске в США нового приложения TikTok Pro Эвентс, посвященного крупным культурным событиям, таким как Чемпионат мира ФИФА. Эта отдельная платформа позволяет пользователям общаться с другими болельщиками, смотреть трендовые видео и получать доступ к эксклюзивным лентам от создателей контента. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Пользователи старше 18 лет могут зарабатывать специальные «Звезды» (Старс), выполняя различные задания в приложении. Для этого необходимо искать трендовые хештеги, посещать хаб Чемпионата мира ФИФА и делиться контентом. Накопленные баллы можно обменять на официальную атрибутику Чемпионата мира ФИФА, купоны TikTok Шоп или направить в благотворительный фонд Фидинг Америка.

Создание отдельного приложения за пределами основной платформы открывает для TikTok новое конкурентное поле в борьбе за внимание пользователей. Этот шаг позволяет брендам и рекламодателям работать с четко определенной целевой аудиторией и создавать новые источники дохода через спонсорство и партнерства. Кроме того, пользователи могут получить доступ к специальным хабам, выполнив поиск по запросу «Чемпионат мира ФИФА» в основном приложении TikTok.

Эти хабы работают на базе технологии TikTok ГамеПлан. Данная система помогает спортивным командам, лигам и вещательным компаниям расширять свою аудиторию и углублять взаимодействие с болельщиками. В настоящее время пользователи в США могут скачать приложение TikTok Pro Эвентс через Apple App Store и Google Play Сторе.

В последнее время TikTok превращается из простой развлекательной платформы в обширную экосистему. Недавно компания также представила сервис TikTok ГО, позволяющий бронировать отели и путешествия. Подобные нововведения призваны превратить платформу в центр не только для просмотра контента, но и для совершения транзакций.