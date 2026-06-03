TikTok запустил приложение TikTok Pro Эвентс для крупных культурных мероприятий

·45·Технологии
TikTok запустил приложение TikTok Pro Эвентс для крупных культурных мероприятий

В среду TikTok объявил о запуске в США нового приложения TikTok Pro Эвентс, посвященного крупным культурным событиям, таким как Чемпионат мира ФИФА. Эта отдельная платформа позволяет пользователям общаться с другими болельщиками, смотреть трендовые видео и получать доступ к эксклюзивным лентам от создателей контента. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Пользователи старше 18 лет могут зарабатывать специальные «Звезды» (Старс), выполняя различные задания в приложении. Для этого необходимо искать трендовые хештеги, посещать хаб Чемпионата мира ФИФА и делиться контентом. Накопленные баллы можно обменять на официальную атрибутику Чемпионата мира ФИФА, купоны TikTok Шоп или направить в благотворительный фонд Фидинг Америка.

Создание отдельного приложения за пределами основной платформы открывает для TikTok новое конкурентное поле в борьбе за внимание пользователей. Этот шаг позволяет брендам и рекламодателям работать с четко определенной целевой аудиторией и создавать новые источники дохода через спонсорство и партнерства. Кроме того, пользователи могут получить доступ к специальным хабам, выполнив поиск по запросу «Чемпионат мира ФИФА» в основном приложении TikTok.

Эти хабы работают на базе технологии TikTok ГамеПлан. Данная система помогает спортивным командам, лигам и вещательным компаниям расширять свою аудиторию и углублять взаимодействие с болельщиками. В настоящее время пользователи в США могут скачать приложение TikTok Pro Эвентс через Apple App Store и Google Play Сторе.

В последнее время TikTok превращается из простой развлекательной платформы в обширную экосистему. Недавно компания также представила сервис TikTok ГО, позволяющий бронировать отели и путешествия. Подобные нововведения призваны превратить платформу в центр не только для просмотра контента, но и для совершения транзакций.

TikTokЧемпионат мира FIFATikTok Pro EventsТехнологииПриложение
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом