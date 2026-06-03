Издатели смогут отказаться от участия в Google AI Сеарч

·45·Технологии
Издатели смогут отказаться от участия в Google AI Сеарч

Великобритания установила правовой контроль над поисковой системой на базе искусственного интеллекта компании Google. Согласно новым правилам, технологический гигант обязан предоставить издателям возможность запретить отображение их контента в результатах АИ-поиска (опт-ут). Google объявил о соблюдении этих требований и внедрении специальной кнопки управления для издателей. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Издатели смогут ограничить участие своих сайтов в генеративных функциях, таких как AI Овервиевс, AI Моде или Дисковер, через сервис Google Search Консоле. Сначала Google протестирует эту возможность на группе издателей в Великобритании, а затем внедрит её по всему миру. Компания подчеркивает, что отказ от АИ-поиска не повлияет на ранжирование в традиционных результатах поиска Google.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (КМА) назвало это решение «первым в мире» шагом, возвращающим издателям контроль над своим контентом. Эта новость позволяет новостным агентствам и другим создателям контента заключать с Google более выгодные соглашения об использовании данных в АИ-функциях.

Кроме того, Google теперь обязан указывать прямые ссылки на контент, использованный в ответах ИИ. Компания сообщила об увеличении количества встроенных ссылок и функций предпросмотра сайтов, чтобы побудить пользователей переходить на сайты-источники. Чтобы помочь издателям в принятии решений, в системе Сеарч Консоле также будут представлены количество показов в ответах ИИ и другие новые метрики.

GoogleAI SearchИскусственный ИнтеллектИздателиТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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