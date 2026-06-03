Вандер: новый инструмент для исследования «маленького мира» интернета

·40·Технологии
Вандер: новый инструмент для исследования «маленького мира» интернета

В то время как поисковые системы всё больше заполняются выводами ИИ и коммерческим контентом, растёт число проектов, стремящихся вернуть интернету прежнюю искренность и «человечность». Одной из таких инициатив является Вандер Консоле — веб-консоль с открытым исходным кодом и независимым хостингом. Этот инструмент позволяет пользователям легко находить интересные сайты, рекомендованные независимыми разработчиками и творцами. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Проект Вандер, созданный лондонским разработчиком Сусамом Палом, вдохновлён классическими инструментами вроде СтумблеУпон. По словам Пала, он решил развить эту идею после знакомства с инструментом «маленького веба» в поисковой системе Kagi. Вандер охватывает не только блоги, но и необычные мини-приложения, игры и личные веб-проекты.

Пользоваться системой Вандер очень просто: владельцу сайта достаточно загрузить на свой ресурс два файла (индекс.хтмл и вандер.джс). В ней нет сложных баз данных или серверного кода, её можно запустить даже через GitHub Пагес. При нажатии установленной на сайте кнопки «Вандер» система случайным образом перенаправляет пользователя на другой интересный и креативный сайт.

Сейчас многие пользователи оформляют свои консоли по-особенному. Например, некоторые выбирают ретро-дизайн, а другие формируют списки сайтов, созданных людьми с определённым именем. Подобные проекты направлены на возвращение творческой атмосферы ранних лет интернета и свободы, которую предоставляли платформы вроде Геокитиес.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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