Новость в российской авиации: двигатель ПД-8 получил сертификат

·54·Технологии
Новость в российской авиации: двигатель ПД-8 получил сертификат

В российской авиационной промышленности произошло важное событие: новый двигатель ПД-8, предназначенный для импортозамещающих самолетов «Суперджет», а также пассажирский лайнер Ил-114-300 получили официальные сертификаты типа. Это означает, что силовая установка успешно завершила всю программу сертификационных испытаний и полностью соответствует нормам летной годности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Двигатель ПД-8 — это полностью отечественная разработка с тягой 8 тонн в режиме полета. Этот двигатель специально разработан для ближнемагистральных самолетов «Суперджет» и в будущем может применяться на других типах воздушных судов, включая самолеты Бе-200. В процессе испытаний использовались специальные стенды, летающие лаборатории и опытные самолеты.

Общее время работы опытных образцов превысило 6500 часов. По словам представителей корпорации «Ростех», получение этого сертификата значительно приблизит процесс сертификации самолета СДж-100, собранного полностью из отечественных комплектующих. Поставки первых серийных двигателей ПД-8 запланированы до конца 2026 года.

Кроме того, производители планируют создать семейство двигателей на базе ПД-8 с различной тягой. В будущем не исключается разработка специальной версии ПД-8В для тяжелого транспортного вертолета Ми-26.

АвиацияТехнологииПД-8SuperjetРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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