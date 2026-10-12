Узбекистан занял 1-е место по робототехнике и стал абсолютным чемпионом мира (видео)

·71·Технологии
Узбекистан занял 1-е место по робототехнике и стал абсолютным чемпионом мира (видео)

На престижной международной олимпиаде по робототехнике Фирст Глобал Чалленге 2026, прошедшей в городе Инчхон (Южная Корея), сборная Узбекистана одержала грандиозную историческую победу. В соревнованиях, в которых приняли участие сильнейшие молодые изобретатели почти из 200 стран мира, наши соотечественники были признаны непревзойденными и впервые стали абсолютными чемпионами мира по робототехнике.

Оставив позади такие государства-гиганты в сфере технологий, как США, Китай, Южная Корея и Япония, узбекская молодежь в очередной раз продемонстрировала всему миру научно-технический и инженерный потенциал нашей страны.

Абсолютное превосходство и новый мировой рекорд: 16 побед в 16 матчах

Молодые инженеры Узбекистана доказали свое абсолютное фаворитство на каждом этапе соревнований:

  • 100-процентный результат: Наша сборная одержала победу во всех 16 матчах, проведенных в рамках турнира, не оставив соперникам никаких шансов;

  • Рекорд соревнований: Набрав в общей сложности 637 баллов, наши соотечественники установили абсолютный рекорд за всю историю турнира;

  • Большой отрыв на поле: В альянсовых баталиях роботы Узбекистана отличались высокой точностью, быстротой и уникальным инженерным решением, набрав очки в несколько раз выше, чем у соперников.

3 золотые медали и исторический успех

По итогам соревнований члены национальной сборной Узбекистана завоевали 3 золотые медали и с явным преимуществом в общем зачете заняли высшую ступень пьедестала почета:

  • Опережение ведущих мировых центров: Данный результат на практике показал, что качество образования в нашей стране в сфере робототехники и IT полностью соответствует мировым стандартам;

  • Новый толчок для науки: Эта победа послужит огромным стимулом для вовлечения тысяч молодых людей нашей страны в современные направления СТЭМ, программирования и инженерии, а также для резкого повышения интереса наших детей к науке.

Молодые изобретатели, гордо поднявшие флаг Узбекистана на сцене в Инчхоне, укрепили не только золотые медали, но и высокую уверенность в технологическом будущем страны

First Global Challenge 2026ИнчхонРобототехническая команда УзбекистанаОлимпиада по робототехнике
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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