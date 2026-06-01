В первую неделю лета в Узбекистане немного понизится температура воздуха

Дорогие соотечественники, вот и наступило долгожданное любимое лето, согретое солнечными лучами. По сообщению синоптиков, первая неделя этого сезона приготовила приятный сюрприз для жителей и гостей нашей страны. На смену зною придет прохлада, а в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди, напоминающие о весне.

Настроение в первые дни лета, конечно, зависит и от погоды. Оставайтесь с нами, мы расскажем о климатических изменениях, температурных показателях и риске селей в регионах республики, горных районах и столице в течение недели!

Ситуация в понедельник и прохлада в середине недели

Сегодня, в первый день недели — понедельник, на большей части территории страны сохранится сухая и жаркая погода. Однако в некоторых районах Ташкентской области и Ферганской долины возможны кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха составит около +34…+36 градусов, а в южных областях будет еще жарче — до +38…+40 градусов.

Однако Со 2 по 4 июня перед началом летнего зноя в стране появится возможность передохнуть:

Первая половина дня: Ночью и до полудня небо будет ясным, ожидается преимущественно малооблачная погода.

Вторая половина дня: После обеда разовьется местная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Понижение температуры: Самое приятное, что в эти дни температура воздуха будет постепенно снижаться и днем составит около +28…+33 градусов . На юге жара немного отступит до +34…+37 градусов.

В пятницу, то есть 5 июня , на большей части республики осадки прекратятся. Лишь местами в Ферганской долине возможны кратковременные дожди с грозами. Общая температура воздуха останется практически без изменений.

Пыльные бури, скорость ветра и риск селей в горах

В начале лета природа также проявит свой бурный характер. Хотя в течение недели скорость ветра по республике в среднем составит 7–12 м/с, местами ожидается усиление до 15–20 м/с . При усилении ветра в некоторых районах возможны пыльные бури, поэтому рекомендуется следить за здоровьем.

Важное напоминание для тех, кто планирует отдых в горах:

Ситуация в горных районах: С 1 по 5 июня в предгорных и горных районах местами временами пройдут кратковременные дожди с грозами. Из-за сильных осадков в горных районах существует риск селевых паводков . Не забывайте о мерах предосторожности!

Какая погода будет в нашей столице — Ташкенте?

В нашем прекрасном городе на этой неделе также прогнозируется довольно прохладная и приятная погода. С подробными показателями по дням недели вы можете ознакомиться в специальной таблице ниже:

Даты Ожидаемая погода и температура Скорость ветра и пыльные бури 1 июня (понедельник) Во второй половине дня возможен кратковременный весенний дождь и гроза. Температура довольно высокая: +34…+36 градусов. Скорость ветра при обычном значении 3–8 м/с временами будет усиливаться до 10–15 м/с . 2–4 июня Во второй половине дня ожидается кратковременный приятный дождь и грозы. Температура заметно снизится до +29…+31 градуса . В некоторых частях города возможны пыльные бури из-за сильного ветра. 5 июня (пятница) В конце недели осадки не ожидаются, небо прояснится. Днем температура воздуха немного повысится до +31…+33 градусов . Ветер продолжит дуть в своем направлении.

Как видите, первая неделя лета с ее прохладой и дождями убережет нас от сильного зноя. Это идеальное время для прогулок с близкими и приятных бесед!

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