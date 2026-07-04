Шавкат Мирзиёев награжден высшим орденом Грузии (видео)
В Тбилиси состоялась церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву одного из высших государственных орденов Грузии — ордена «Золотое руно».
Высокая награда была вручена главе нашего государства за большой вклад в развитие многогранных отношений между Узбекистаном и Грузией.
Орден вручил Президент Грузии
Орден «Золотое руно» лидеру Узбекистана торжественно вручил Президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Церемония была организована в рамках официальных мероприятий, проходящих в Тбилиси.
Мирзиёев выразил благодарность руководству Грузии
Шавкат Мирзиёев выразил благодарность за высокую награду Президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, премьер-министру Ираклию Кобахидзе и спикеру парламента Шалве Папуашвили.
Глава нашего государства пожелал дружественному грузинскому народу мира, благополучия и процветания.
Кому вручается орден «Золотое руно»?
Данный орден учрежден в 1998 году и является одним из высших государственных орденов Грузии.
Он вручается за особый вклад в укрепление связей с иностранными государствами и международными организациями, а также в популяризацию грузинской культуры, науки и искусства.
Название ордена связано с древнегреческим мифом о Золотом руне и исторической областью Колхида, располагавшейся на территории современной Грузии.
Кто ранее удостаивался этой награды?
В разные годы орденом «Золотое руно» были награждены ряд видных государственных деятелей.
Среди них:
Королева Великобритании Елизавета II;
Король Иордании Абдалла II;
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер;
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;
Бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев.
В книгу почетных гостей внесены пожелания
В завершение мероприятия Шавкат Мирзиёев оставил искренние пожелания в книге почетных гостей дворца Орбелиани.
Эта награда в очередной раз продемонстрировала высокий уровень дружественных и партнерских отношений между Узбекистаном и Грузией.
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