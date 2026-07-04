Шавкат Мирзиёев награжден высшим орденом Грузии (видео)

В Тбилиси состоялась церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву одного из высших государственных орденов Грузии — ордена «Золотое руно».

Высокая награда была вручена главе нашего государства за большой вклад в развитие многогранных отношений между Узбекистаном и Грузией.

Орден вручил Президент Грузии

Орден «Золотое руно» лидеру Узбекистана торжественно вручил Президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Церемония была организована в рамках официальных мероприятий, проходящих в Тбилиси.

Мирзиёев выразил благодарность руководству Грузии

Шавкат Мирзиёев выразил благодарность за высокую награду Президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, премьер-министру Ираклию Кобахидзе и спикеру парламента Шалве Папуашвили.

Глава нашего государства пожелал дружественному грузинскому народу мира, благополучия и процветания.

Кому вручается орден «Золотое руно»?

Данный орден учрежден в 1998 году и является одним из высших государственных орденов Грузии.

Он вручается за особый вклад в укрепление связей с иностранными государствами и международными организациями, а также в популяризацию грузинской культуры, науки и искусства.

Название ордена связано с древнегреческим мифом о Золотом руне и исторической областью Колхида, располагавшейся на территории современной Грузии.

Кто ранее удостаивался этой награды?

В разные годы орденом «Золотое руно» были награждены ряд видных государственных деятелей.

Среди них:

Королева Великобритании Елизавета II;

Король Иордании Абдалла II;

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер;

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;

Бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев.

В книгу почетных гостей внесены пожелания

В завершение мероприятия Шавкат Мирзиёев оставил искренние пожелания в книге почетных гостей дворца Орбелиани.

Эта награда в очередной раз продемонстрировала высокий уровень дружественных и партнерских отношений между Узбекистаном и Грузией.