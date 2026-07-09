В Ташкенте сдали оружие, оставшееся от умерших родственников: СГБ сообщила о двух случаях

·46·Узбекистан
В Ташкенте сдали оружие, оставшееся от умерших родственников: СГБ сообщила о двух случаях

В Ташкенте двое граждан добровольно сдали в правоохранительные органы огнестрельное оружие и боеприпасы, оставшиеся от их умерших родственников.

Случаи были выявлены в рамках II этапа комплексных оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна», проводимых по всей республике с 1 июля.

В Яккасарайском районе сдали большое количество оружия и запчастей

Службой государственной безопасности было проведено оперативно-розыскное мероприятие, направленное на предотвращение незаконного оборота огнестрельного оружия.

Гражданин 1981 года рождения, проживающий в Яккасарайском районе города Ташкента, добровольно сдал оружие и боеприпасы, обнаруженные в доме, где отдельно проживал его покойный отец.

Что входит в число сданных предметов?

Сообщается, что гражданин добровольно передал правоохранительным органам следующее:

  • 1 винтовку;

  • 19 единиц охотничьего огнестрельного оружия;

  • 13 стволов и колодок;

  • 117 боеприпасов;

  • другие второстепенные запасные части.

Данные предметы были приняты в установленном порядке.

В Мирабадском районе также сдали оружие, оставшееся от покойного супруга

Еще одно мероприятие, проведенное совместно столичными управлениями СГБ и МВД, было зафиксировано в Мирабадском районе.

Женщина 1960 года рождения добровольно сдала правоохранительным органам 2 единицы охотничьего огнестрельного оружия и 181 боеприпас, принадлежавшие ее покойному супругу.

Какие льготы предусмотрены законодательством?

Согласно действующему законодательству, лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества правоохранительным органам, освобождается от ответственности.

СГБ призывает граждан в случае обнаружения подобных предметов не скрывать их, а сдавать в установленном порядке. Это является не только требованием закона, но и важным шагом в обеспечении безопасности окружающих.

ТашкентСлужба государственной безопасностиЯккасарайМирабадМинистерство внутренних дел
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане в системе высшего образования обучается 1 млн 535 тысяч студентовВ Узбекистане в системе высшего образования обучается 1 млн 535 тысяч студентовВчера, 20:12Ташкент занял 157-е место в рейтинге комфортных городовТашкент занял 157-е место в рейтинге комфортных городовВчера, 20:036,90 килограмма! В Фергане родился ребенок-гигант6,90 килограмма! В Фергане родился ребенок-гигантВчера, 19:50Отменят ли налоговый кешбэк? В Узбекистане обсуждают новое предложениеОтменят ли налоговый кешбэк? В Узбекистане обсуждают новое предложениеВчера, 19:46Сколько стоит приготовить 1 килограмм плова в Узбекистане?Сколько стоит приготовить 1 килограмм плова в Узбекистане?Вчера, 17:06Узгидромет: 9 июля воздух прогреется до 43 градусовУзгидромет: 9 июля воздух прогреется до 43 градусовВчера, 16:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова
В долине ночью произошло землетрясение
В долине ночью произошло землетрясение
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?