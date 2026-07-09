В Ташкенте сдали оружие, оставшееся от умерших родственников: СГБ сообщила о двух случаях

В Ташкенте двое граждан добровольно сдали в правоохранительные органы огнестрельное оружие и боеприпасы, оставшиеся от их умерших родственников.

Случаи были выявлены в рамках II этапа комплексных оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна», проводимых по всей республике с 1 июля.

В Яккасарайском районе сдали большое количество оружия и запчастей

Службой государственной безопасности было проведено оперативно-розыскное мероприятие, направленное на предотвращение незаконного оборота огнестрельного оружия.

Гражданин 1981 года рождения, проживающий в Яккасарайском районе города Ташкента, добровольно сдал оружие и боеприпасы, обнаруженные в доме, где отдельно проживал его покойный отец.

Что входит в число сданных предметов?

Сообщается, что гражданин добровольно передал правоохранительным органам следующее:

1 винтовку;

19 единиц охотничьего огнестрельного оружия;

13 стволов и колодок;

117 боеприпасов;

другие второстепенные запасные части.

Данные предметы были приняты в установленном порядке.

В Мирабадском районе также сдали оружие, оставшееся от покойного супруга

Еще одно мероприятие, проведенное совместно столичными управлениями СГБ и МВД, было зафиксировано в Мирабадском районе.

Женщина 1960 года рождения добровольно сдала правоохранительным органам 2 единицы охотничьего огнестрельного оружия и 181 боеприпас, принадлежавшие ее покойному супругу.

Какие льготы предусмотрены законодательством?

Согласно действующему законодательству, лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества правоохранительным органам, освобождается от ответственности.

СГБ призывает граждан в случае обнаружения подобных предметов не скрывать их, а сдавать в установленном порядке. Это является не только требованием закона, но и важным шагом в обеспечении безопасности окружающих.