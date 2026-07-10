В Узбекистане ожидается повышение температуры воздуха до 46 градусов

С 13 по 17 июля в Узбекистане ожидается аномально жаркая погода. По данным «Узгидромета», на территорию страны начнут поступать жаркие воздушные массы с южных регионов.

Согласно прогнозу, в эти дни температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах 41–43 градусов. В северных, южных и пустынных районах жара может достичь 44–46 градусов.

Вместе с тем, в отдельных регионах ожидается усиление ветра. Скорость ветра может достигать 13–18 метров в секунду, возможны пыльные бури.

В такую погоду врачи и профильные специалисты рекомендуют не находиться долго на улице в жаркое время суток. Важно пить больше жидкости, носить легкую одежду и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

«Узгидромет» призывает население следить за погодными предупреждениями.