В Кашкадарье специалист водоснабжения задержан при получении 1,2 млн сумов

В Кашкадарьинской области специалист АО «Кашкадарё сув таъминоти» был задержан при получении денег от гражданина. По данным следствия, он обещал не направлять в суд оформленный акт о нарушении и аннулировать начисленный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Что обещал специалист?

Сотрудники Кашкадарьинского областного управления Департамента при Генеральной прокуратуре провели оперативное мероприятие.

В ходе него по подозрению в мошенничестве был задержан специалист отдела контроля системы питьевого водоснабжения АО «Кашкадарё сув таъминоти» С.М.

Согласно материалам доследственной проверки, специалист обещал гражданину Х.Б. не передавать в суд акт, составленный в отношении его сына Н.Б. по факту незаконного использования питьевой воды.

Также он пообещал произвести перерасчет и аннулировать сумму нанесенного ущерба.

Деньги были переведены на пластиковую карту

Сообщается, что специалист, используя свое служебное положение, потребовал за эти «услуги» 1,2 миллиона сумов.

Он был задержан с поличным в момент перевода денег на его банковскую пластиковую карту.

В ходе оперативного мероприятия средства были изъяты в процессуальном порядке, оформлены соответствующие документы.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса — мошенничество.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.