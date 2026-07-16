Маҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишди

·38·Жамият
Маҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишди

Ўзбекистонда кам таъминланган оилаларни қўллаб-қувватлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш учун ажратилаётган имтиёзли кредит маблағларини ўзлаштириб юбориш билан боғлиқ навбатдаги жиноятлар фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент томонидан ўтказилган терговга қадар текширувларда ҳоким ёрдамчилари ва сохта тадбиркорларнинг «иттифоқи» ўртага чиқди.

Zamin.uz мамлакатнинг бир нечта ҳудудида аниқланган молиявий қонунбузарликлар тафсилотларини тақдим этади.

Кредитлар қандай қилиб «ғойиб» бўлди?

Тергов маълумотларига кўра, жиноий схемаларда асосий ролни маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари ҳамда хусусий корхона (МЧЖ) раҳбарлари ўйнаган. Улар фуқаролар номига ажратилган имтиёзли маблағларни сохта ҳужжатлар орқали нақдлаштириб, ўзлаштириб олишган.

Қуйидаги жадвалда аниқланган учта йирик талон-торожлик ҳолати таҳлили келтирилган:

Ҳудуд

Жалб қилинган шахслар

Ўзлаштирилган сумма

Қўлланилган сохта схема

Андижон вилояти, Олтинкўл тумани

«У.Т.» ва «Қ.А.» МЧЖ масъуллари, «Қайирма» маҳалласи ҳоким ёрдамчиси

442,3 миллион сўм

Иссиқхона қуриш учун ажратилган пулни амалда бажарилмаган ишларни «бажарилди» деб ҳужжатлаштириш орқали ўзлаштириш.

Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани

«Тошкент» маҳалласи собиқ ҳоким ёрдамчиси ва таъминотчи корхоналар

248 миллион сўм

Саккиз нафар фуқарога ажратилган имтиёзли кредит маблағларини таъминотчи фирмалар орқали талон-торож қилиш.

Андижон шаҳри

«L.A.» МЧЖ раҳбари ва «Фаробий» маҳалласи собиқ ҳоким ёрдамчиси

163 миллион сўм

Маҳалла аҳлига ажратилган имтиёзли кредитларни фирибгарлик йўли билан чўнтакка уриш.

Қонун устуворлиги: Жиноят ишлари қўзғатилди

Аниқланган барча ҳолатлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Давлат томонидан аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш учун ажратилаётган ҳар бир сўмнинг мақсадли сарфланиши устидан назорат кучайтирилмоқда. Айбдор шахсларни қонун олдида жавобгарлик ва катта миқдордаги жарималар кутмоқда.

ЎзбекистонАндижонСирдарёЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

18 ёшдан катталар учун имконият: эконазоратчи бўлинг18 ёшдан катталар учун имконият: эконазоратчи бўлингБугун, 14:03Тошкентда аҳоли учун бепул чўмилиш жойлари ташкил этиладиТошкентда аҳоли учун бепул чўмилиш жойлари ташкил этиладиБугун, 12:51Гулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетдиГулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетдиБугун, 12:39Тошкент вилоятида барча боғчалар вақтинча ёпилдиТошкент вилоятида барча боғчалар вақтинча ёпилдиБугун, 11:49Тошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилдиТошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилдиБугун, 10:11Тунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйиладиТунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйиладиКеча, 22:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда