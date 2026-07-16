Маҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишди
Ўзбекистонда кам таъминланган оилаларни қўллаб-қувватлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш учун ажратилаётган имтиёзли кредит маблағларини ўзлаштириб юбориш билан боғлиқ навбатдаги жиноятлар фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент томонидан ўтказилган терговга қадар текширувларда ҳоким ёрдамчилари ва сохта тадбиркорларнинг «иттифоқи» ўртага чиқди.
Zamin.uz мамлакатнинг бир нечта ҳудудида аниқланган молиявий қонунбузарликлар тафсилотларини тақдим этади.
Кредитлар қандай қилиб «ғойиб» бўлди?
Тергов маълумотларига кўра, жиноий схемаларда асосий ролни маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари ҳамда хусусий корхона (МЧЖ) раҳбарлари ўйнаган. Улар фуқаролар номига ажратилган имтиёзли маблағларни сохта ҳужжатлар орқали нақдлаштириб, ўзлаштириб олишган.
Қуйидаги жадвалда аниқланган учта йирик талон-торожлик ҳолати таҳлили келтирилган:
Ҳудуд
Жалб қилинган шахслар
Ўзлаштирилган сумма
Қўлланилган сохта схема
Андижон вилояти, Олтинкўл тумани
«У.Т.» ва «Қ.А.» МЧЖ масъуллари, «Қайирма» маҳалласи ҳоким ёрдамчиси
442,3 миллион сўм
Иссиқхона қуриш учун ажратилган пулни амалда бажарилмаган ишларни «бажарилди» деб ҳужжатлаштириш орқали ўзлаштириш.
Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани
«Тошкент» маҳалласи собиқ ҳоким ёрдамчиси ва таъминотчи корхоналар
248 миллион сўм
Саккиз нафар фуқарога ажратилган имтиёзли кредит маблағларини таъминотчи фирмалар орқали талон-торож қилиш.
Андижон шаҳри
«L.A.» МЧЖ раҳбари ва «Фаробий» маҳалласи собиқ ҳоким ёрдамчиси
163 миллион сўм
Маҳалла аҳлига ажратилган имтиёзли кредитларни фирибгарлик йўли билан чўнтакка уриш.
Қонун устуворлиги: Жиноят ишлари қўзғатилди
Аниқланган барча ҳолатлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Давлат томонидан аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш учун ажратилаётган ҳар бир сўмнинг мақсадли сарфланиши устидан назорат кучайтирилмоқда. Айбдор шахсларни қонун олдида жавобгарлик ва катта миқдордаги жарималар кутмоқда.
…