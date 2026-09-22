23 сентября в некоторых регионах жара достигнет 37 градусов

Узгидромет представил прогноз погоды, ожидаемой на территории Узбекистана в среду, 23 сентября.

В Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в столице ночью составит 16–18 градусов, днем — 30–32 градуса тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 27–32 градуса.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 13–18 градусов, днем — 30–35 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 13–18 градусов, днем — 27–32 градуса.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит 15–20 градусов, днем — 32–37 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 13–18 градусов, днем — 27–32 градуса.

В горных районах республики ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 20–25 градусов.