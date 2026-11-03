На перекрестке в Шахрисабзе установят LED-конструкцию с изображением государственного флага

·45·Узбекистан
На перекрестке в Шахрисабзе установят LED-конструкцию с изображением государственного флага

В городе Шахрисабз ведется подготовка к установке новой световой конструкции с целью придания улицам более эстетичного вида.

Хоким города Шерзод Буриев в ходе ознакомления с работами по благоустройству посетил территорию, где реализуется данный проект. В настоящее время планируются работы по натяжению стальных тросов с четырех сторон перекрестка для установки кольцевого LED-светильника с изображением государственного флага Узбекистана.

Хоким обсудил с ответственными лицами технические решения конструкции, процесс ее монтажа и требования безопасности.

Ожидается, что новое световое украшение придаст особый облик ночному пейзажу улиц Шахрисабза.

ШахрисабзШерзод БуриевБлагоустройствоСветовая конструкция
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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