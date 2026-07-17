20 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Гарантбанк — 12 080 сўм.
• Anorбанк — 12 105 сўм.
20 июль куни амал қиладиган доллар курси 54–55 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Гарантбанк — 12 080 сўм.
• Ҳаётбанк — 12 080 сўм.
• Универсалбанк — 12 080 сўм.
• Асакабанк — 12 070 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorбанк — 12 105 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 115 сўм.
• Асакабанк — 12 120 сўм.
• Капиталбанк — 12 125 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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