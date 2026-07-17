Момақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирди
Аргентина терма жамоасининг ЖЧ–2026 финали олдидан Ню-Жерсига йўл олиши кечикди. Атлантадаги кучли момақалдироқ сабаб Лионел Скалони жамоаси режалаштирилган вақтда учиб кета олмаган ва футболчилар меҳмонхонада қолишга мажбур бўлган.
Атланта аэропортида парвозлар тўхтатилди
The Sun хабарига кўра, Аргентина делегацияси пайшанба куни Атлантадан Ню-Йорк томон учиб кетиши керак эди. Бироқ кучли ёмғир ва хавфли об-ҳаво туфайли Хартсфилд–Жексон халқаро аэропортида парвозлар вақтинча тўхтатилган.
Натижада футболчилар, мураббийлар ва жамоа ходимлари Атлантадаги меҳмонхонада қолган. Парвознинг кечикиши Аргентинанинг финал олдидан машғулот режасига ҳам таъсир қилиши мумкин.
Тайёргарлик учун вақт қисқариши мумкин
Аргентина 15 июль куни айнан Атлантада ўтказилган яримфиналда Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этганди. Жамоа учрашувдан кейин шаҳарда қолиб, тикланиш машғулотларини ўтказган.
Скалони шогирдлари финал ўтказиладиган ҳудудга эртароқ бориб, янги шароитга мослашишни режалаштирган эди. Аммо парвознинг кечикиши сабаб тўлиқ таркибдаги охирги машғулот учун ажратилган вақт қисқариши эҳтимоли пайдо бўлди.
Испания терма жамоаси эса Ню-Жерсига аввалроқ етиб бориб, ҳал қилувчи баҳсга тайёргарликни бошлаб юборгани айтилмоқда. Бу вазият финал олдидан Луис де ла Фуэнте жамоасига ташкилий жиҳатдан кичик устунлик бериши мумкин.
Об-ҳаво финалга таъсир қиладими?
Аргентиналиклар учун асосий вазифа — имкони борича тезроқ Ню-Жерсига етиб бориш ва парвоздаги кечикишдан кейин футболчиларнинг жисмоний ҳолатини тўғри бошқариш.
Ҳозирча об-ҳаво муаммоси финалнинг ўзига бевосита таъсир қилиши ҳақида маълумот йўқ. Бироқ ҳал қилувчи ўйин олдидан ҳар бир соат муҳим бўлган шароитда йўлдаги бундай кутилмаган тўсиқ жамоанинг режасини ўзгартириб юборди.
Финал 19 июль куни ўтказилади
Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни Ист-Ратерфорддаги New York New Jersey Stadium — «Метлайф» аренасида бўлиб ўтади. Стадион Нью-Йорк шаҳрида эмас, Нью-Жерси штатида жойлашган.
Аргентина кетма-кет иккинчи жаҳон чемпионлигини, Испания эса тарихидаги иккинчи Жаҳон кубогини қўлга киритиш учун майдонга тушади.
Финал арафасида Скалони жамоаси учун биринчи синов рақиб эмас, балки Атлантадаги момақалдироқ бўлиб чиқди. Энди асосий савол — кечиккан парвоз Аргентинанинг ҳал қилувчи баҳсга тайёргарлигига қанчалик таъсир қилади?
…