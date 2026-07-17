Момақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирди

·35·Спорт
Момақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирди

Аргентина терма жамоасининг ЖЧ–2026 финали олдидан Ню-Жерсига йўл олиши кечикди. Атлантадаги кучли момақалдироқ сабаб Лионел Скалони жамоаси режалаштирилган вақтда учиб кета олмаган ва футболчилар меҳмонхонада қолишга мажбур бўлган.

Атланта аэропортида парвозлар тўхтатилди

The Sun хабарига кўра, Аргентина делегацияси пайшанба куни Атлантадан Ню-Йорк томон учиб кетиши керак эди. Бироқ кучли ёмғир ва хавфли об-ҳаво туфайли Хартсфилд–Жексон халқаро аэропортида парвозлар вақтинча тўхтатилган.

Натижада футболчилар, мураббийлар ва жамоа ходимлари Атлантадаги меҳмонхонада қолган. Парвознинг кечикиши Аргентинанинг финал олдидан машғулот режасига ҳам таъсир қилиши мумкин.

Тайёргарлик учун вақт қисқариши мумкин

Аргентина 15 июль куни айнан Атлантада ўтказилган яримфиналда Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этганди. Жамоа учрашувдан кейин шаҳарда қолиб, тикланиш машғулотларини ўтказган.

Скалони шогирдлари финал ўтказиладиган ҳудудга эртароқ бориб, янги шароитга мослашишни режалаштирган эди. Аммо парвознинг кечикиши сабаб тўлиқ таркибдаги охирги машғулот учун ажратилган вақт қисқариши эҳтимоли пайдо бўлди.

Испания терма жамоаси эса Ню-Жерсига аввалроқ етиб бориб, ҳал қилувчи баҳсга тайёргарликни бошлаб юборгани айтилмоқда. Бу вазият финал олдидан Луис де ла Фуэнте жамоасига ташкилий жиҳатдан кичик устунлик бериши мумкин.

Об-ҳаво финалга таъсир қиладими?

Аргентиналиклар учун асосий вазифа — имкони борича тезроқ Ню-Жерсига етиб бориш ва парвоздаги кечикишдан кейин футболчиларнинг жисмоний ҳолатини тўғри бошқариш.

Ҳозирча об-ҳаво муаммоси финалнинг ўзига бевосита таъсир қилиши ҳақида маълумот йўқ. Бироқ ҳал қилувчи ўйин олдидан ҳар бир соат муҳим бўлган шароитда йўлдаги бундай кутилмаган тўсиқ жамоанинг режасини ўзгартириб юборди.

Финал 19 июль куни ўтказилади

Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни Ист-Ратерфорддаги New York New Jersey Stadium — «Метлайф» аренасида бўлиб ўтади. Стадион Нью-Йорк шаҳрида эмас, Нью-Жерси штатида жойлашган.

Аргентина кетма-кет иккинчи жаҳон чемпионлигини, Испания эса тарихидаги иккинчи Жаҳон кубогини қўлга киритиш учун майдонга тушади.

Финал арафасида Скалони жамоаси учун биринчи синов рақиб эмас, балки Атлантадаги момақалдироқ бўлиб чиқди. Энди асосий савол — кечиккан парвоз Аргентинанинг ҳал қилувчи баҳсга тайёргарлигига қанчалик таъсир қилади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларПеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларБугун, 10:45ЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борБугун, 10:36Шакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиШакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиБугун, 10:25Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Бугун, 10:13Олисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқдаОлисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқдаБугун, 10:07Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Бугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди