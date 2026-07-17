Шакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олди

·46·Спорт
Шакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олди

Аргентина терма жамоасининг Англия устидан қозонган драматик ғалабаси Лотин Америкаси юлдузларини ҳам бефарқ қолдирмади. Машҳур қўшиқчи Шакира Лионель Мессининг 39 ёшида ҳам жаҳон футболида ҳал қилувчи фигура бўлиб қолаётганини алоҳида эътироф этди.

«Мессининг қилаётган иши ҳайратланарли»

Шакира ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Мессининг муваффақияти ортида иқтидордан ташқари улкан интизом ва касбига садоқат турганини таъкидлади.

«Мессининг қилаётган иши ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли! Бу ўз ишига чуқур садоқатли, интизомли инсоннинг қадриятларини кўрсатади», — деб ёзди қўшиқчи.

Унинг фикрича, Аргентина сардори ёш ва турли қийинчиликлар инсоннинг имкониятини белгилаб бермаслигини ўз ўйини билан исботламоқда.

«У вақт ва турли қийинчиликларга қарши курашиб, инсонни ёши ёки бошқаларнинг гапи эмас, балки ўзининг кимлиги белгилашини исботлаяпти», — дея Шакиранинг сўзлари келтирилган.

Антонела Рокуццо нега алоҳида тилга олинди?

Шакира ўз мурожаатида Мессининг рафиқаси Антонела Рокуццони ҳам эслаб ўтди. Қўшиқчининг фикрича, футболчининг ёнида уни қўллаб-қувватлайдиган инсоннинг борлиги катта натижаларга эришишда муҳим аҳамият касб этади.

«Унинг ёнида Антонела Рокуццо каби аёлнинг борлиги унга куч ва илҳом бағишлайди», — деб ёзди Шакира.

Антонела Аргентинанинг Англияга қарши яримфиналини стадиондан кузатди. Учрашувдан кейин у фарзандлари билан жамоанинг кетма-кет иккинчи бор Жаҳон чемпионати финалига чиққанини нишонлади.

Месси сўнгги дақиқаларда ўйинни ўзгартирди

Англия яримфиналда ҳисобни биринчи бўлиб очган ва узоқ вақт устунликни сақлаб турган эди. Бироқ баҳснинг якуний қисмида Аргентина босимни ошириб, икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Месси гол урмаган бўлса-да, Аргентинанинг ҳар икки голига ҳал қилувчи узатмани амалга оширди. 39 ёшли футболчининг сўнгги дақиқалардаги ҳаракатлари жамоасига 2:1 ҳисобида иродали ғалаба ва финал йўлланмасини тақдим этди.

Шакиранинг эътирофи ҳам айнан шу жиҳатга қаратилди: Месси ёшига қарамай, энг катта босим мавжуд учрашувларда ҳам натижага таъсир кўрсатишда давом этмоқда.

Олдинда Испания билан сўнгги синов

Аргентина ЖЧ–2026 финалида Испания терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ҳал қилувчи баҳс 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳридаги New York New Jersey Stadium аренасида бўлиб ўтади.

Аргентина кетма-кет иккинчи ва тарихида тўртинчи марта жаҳон чемпиони бўлишга интилади. Испания эса 2010 йилдан кейин яна бир бор бош совринни қўлга киритиш учун курашади.

Месси яримфиналда гол урмасдан ҳам учрашув қаҳрамонига айланди. Энди асосий савол — у финалда ҳам Шакира таърифлаган қатъият ва маҳоратни намойиш эта оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларПеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларБугун, 10:45ЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борБугун, 10:36Момақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиМомақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиБугун, 10:31Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Бугун, 10:13Олисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқдаОлисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқдаБугун, 10:07Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Бугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди