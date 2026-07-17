Шакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олди
Аргентина терма жамоасининг Англия устидан қозонган драматик ғалабаси Лотин Америкаси юлдузларини ҳам бефарқ қолдирмади. Машҳур қўшиқчи Шакира Лионель Мессининг 39 ёшида ҳам жаҳон футболида ҳал қилувчи фигура бўлиб қолаётганини алоҳида эътироф этди.
«Мессининг қилаётган иши ҳайратланарли»
Шакира ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Мессининг муваффақияти ортида иқтидордан ташқари улкан интизом ва касбига садоқат турганини таъкидлади.
«Мессининг қилаётган иши ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли! Бу ўз ишига чуқур садоқатли, интизомли инсоннинг қадриятларини кўрсатади», — деб ёзди қўшиқчи.
Унинг фикрича, Аргентина сардори ёш ва турли қийинчиликлар инсоннинг имкониятини белгилаб бермаслигини ўз ўйини билан исботламоқда.
«У вақт ва турли қийинчиликларга қарши курашиб, инсонни ёши ёки бошқаларнинг гапи эмас, балки ўзининг кимлиги белгилашини исботлаяпти», — дея Шакиранинг сўзлари келтирилган.
Антонела Рокуццо нега алоҳида тилга олинди?
Шакира ўз мурожаатида Мессининг рафиқаси Антонела Рокуццони ҳам эслаб ўтди. Қўшиқчининг фикрича, футболчининг ёнида уни қўллаб-қувватлайдиган инсоннинг борлиги катта натижаларга эришишда муҳим аҳамият касб этади.
«Унинг ёнида Антонела Рокуццо каби аёлнинг борлиги унга куч ва илҳом бағишлайди», — деб ёзди Шакира.
Антонела Аргентинанинг Англияга қарши яримфиналини стадиондан кузатди. Учрашувдан кейин у фарзандлари билан жамоанинг кетма-кет иккинчи бор Жаҳон чемпионати финалига чиққанини нишонлади.
Месси сўнгги дақиқаларда ўйинни ўзгартирди
Англия яримфиналда ҳисобни биринчи бўлиб очган ва узоқ вақт устунликни сақлаб турган эди. Бироқ баҳснинг якуний қисмида Аргентина босимни ошириб, икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Месси гол урмаган бўлса-да, Аргентинанинг ҳар икки голига ҳал қилувчи узатмани амалга оширди. 39 ёшли футболчининг сўнгги дақиқалардаги ҳаракатлари жамоасига 2:1 ҳисобида иродали ғалаба ва финал йўлланмасини тақдим этди.
Шакиранинг эътирофи ҳам айнан шу жиҳатга қаратилди: Месси ёшига қарамай, энг катта босим мавжуд учрашувларда ҳам натижага таъсир кўрсатишда давом этмоқда.
Олдинда Испания билан сўнгги синов
Аргентина ЖЧ–2026 финалида Испания терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ҳал қилувчи баҳс 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳридаги New York New Jersey Stadium аренасида бўлиб ўтади.
Аргентина кетма-кет иккинчи ва тарихида тўртинчи марта жаҳон чемпиони бўлишга интилади. Испания эса 2010 йилдан кейин яна бир бор бош совринни қўлга киритиш учун курашади.
Месси яримфиналда гол урмасдан ҳам учрашув қаҳрамонига айланди. Энди асосий савол — у финалда ҳам Шакира таърифлаган қатъият ва маҳоратни намойиш эта оладими?
…