Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?

·25·Дунё
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?

Антарктидада Blood Falls номи билан танилган қизил шаршара бор. У ташқи кўриниши сабаб "Қон шаршараси" деб аталади, аммо унинг ранги қон эмас, табиий кимёвий жараёнлар билан боғлиқ.

Бу ҳодиса 1911 йилда австралиялик геолог Thomas Griffith Taylor томонидан қайд этилган. Қизил сув Taylor Glacier музлиги остидан чиқади.

Олимлар изоҳига кўра, шаршара суви темирга бой ва жуда шўр. У музлик остида миллион йиллар давомида сақланган кўлдан келади. Сув ер юзасига чиққанда ҳаводаги кислород билан тўқнашади. Натижада темир оксидланиб, зангга ўхшаш модда ҳосил қилади. Қизил ранг ҳам шундан пайдо бўлади.

Туз миқдори юқори бўлгани учун бу сув Антарктида совуғида ҳам тўлиқ музламайди. Ана шу муҳитда қуёш нурига муҳтож бўлмаган микроорганизмлар яшаши аниқланган.

Улар энергияни фотосинтездан эмас, темир ва олтингугурт иштирокидаги кимёвий жараёнлардан олади. Шунинг учун Blood Falls ердаги ҳаётнинг ноодатий шаклларини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади.

Бу жой Марс ва Europa каби музли муҳитларда ҳам ҳаёт бўлиши мумкинми, деган саволга жавоб излаётган олимлар учун алоҳида қизиқиш уйғотади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоманаий АҚШ ва Исроилни янги баёнот билан огоҳлантирдиХоманаий АҚШ ва Исроилни янги баёнот билан огоҳлантирдиБугун, 08:55Бир сониялик хато: машғулот вақтида пулемёт йўриқчи томон бурилиб ўқ узди ( видео)Бир сониялик хато: машғулот вақтида пулемёт йўриқчи томон бурилиб ўқ узди ( видео)Бугун, 08:27Суши ортидан оғир асорат: шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?Суши ортидан оғир асорат: шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?Бугун, 08:07Перуда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилдиПеруда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилдиКеча, 23:37АҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этдиАҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этдиКеча, 17:15Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам Кеча, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди