Пеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамлар

·31·Спорт
Пеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамлар

Бразилия ва жаҳон футболи афсонаси Пеленинг 1958 йилги жаҳон чемпионати финалида кийган машҳур 10-рақамли кўк футболкаси Нью-Йоркдаги машҳур Sotheby’s аукционида рекорд даражадаги 4,88 миллион доллар (тахминан 4,3 миллион евро)га сотилди. Бу қиймат мазкур либосни аукционлар тарихидаги энг қиммат спорт кийимлари рўйхатида иккинчи ўринга олиб чиқди.

Zamin.uz ушбу афсонавий футболканинг яратилиш тарихи, унинг ярим асрлик саёҳати ва нима учун айнан кўк рангда бўлгани ҳақидаги қизиқарли тафсилотларни тақдим этади.

Дунёдаги энг қимматбаҳо футбол либослари: Пеле ва Марадона баҳси

Пеленинг ушбу либоси спорт коллекционерлари ўртасида ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Ҳозирда у аукционда сотилган футбол формалари орасида фақат биргина рекордчидан орқада қолмоқда:

Футболчи

Мусобақа ва йил

Сотилган нархи

Аукцион ва сотилган йили

Диего Марадона

ЖЧ-1986 чорак финали (Англияга қарши баҳс, «Худонинг қўли» голи)

8,1 миллион евродан ортиқ

Sotheby’s, 2022 йил

Пеле

ЖЧ-1958 финали (Швецияга қарши баҳс, Бразилиянинг илк чемпионлиги)

4,88 миллион доллар (~4,3 млн евро)

Sotheby’s, 2026 йил

Қоплардан кесиб олинган рақамлар ва кўк форма тарихи

1958 йилги Швециядаги жаҳон чемпионати финалида Бразилия терма жамоасининг кўк рангли формада майдонга тушиши мажбурий чора бўлган.

Гап шундаки, мезбон Швеция терма жамоаси ҳам анъанавий равишда сариқ либосда ўйнаган. Ташкилотчилар бразилияликлардан сариқ формасидан воз кечишни талаб қилишгач, жамоа шошилинч равишда кўк рангли либосларни тайёрлашга мажбур бўлган.

Ўша даврдаги қизиқ факт: 1958 йилда спорт кийимларини тайёрлаш бугунгидек замонавий бўлмаган. Бразилиялик футболчилар ўз футболкаларига мамлакат футбол конфедерацияси эмблемаси ва орқадаги рақамларни ўз қўллари билан тикиб чиқишган. Рақамлар учун ишлатилган сариқ мато эса оддий спорт анжомлари ташиладиган қоплардан кесиб олинган эди.

Айнан шу қўлда тикилган 10-рақамли кўк футболкада 17 ёшли Пеле финалда Швеция дарвозасига иккита гол уриб, Бразилияни ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионлигига олиб чиққан. Ўша учрашув 5:2 ҳисобида бразилияликларнинг ғалабаси билан якунланган.

Футболканинг ярим асрлик саёҳати

Афсонавий либоснинг Нью-Йорк аукционига етиб келгунига қадар босиб ўтган йўли жуда қизиқарли воқеаларга бой бўлган:

  1. Тасодифий 10-рақам: 1958 йил июнь.

Мусобақа бошида 10-рақамни Дида кийган. Аммо гуруҳ босқичининг учинчи турида СССРга қарши баҳсда Пеле гол уриб, таркибдан жой олгач, техник хатолик туфайли ушбу рақамли футболка Пелега бериб юборилади.

  1. Дўстга совға: 1958 йил июль.

Пеле ва Дида бир хонада яшашган. Мусобақа тугагач, Пеле ушбу тарихий футболкани жамоадоши ва дўсти Дидага совға қилади.

  1. Музейга топшириш: 1993 йил.

Дида ушбу футболкани оиласига топширади, йиллар ўтиб у туғилган шаҳри Масейодаги Спорт музейига тақдим этилади.

  1. Биринчи аукцион: 2004 йил.

Музей ушбу футболкани Christie’s аукциони орқали сотиб юборади ва у узоқ вақт хусусий коллекцияда сақланади.

  1. Янги рекорд: 2026 йил июль.

Орадан йиллар ўтиб, афсонавий футболка Sotheby’s ким ош савдосида $4,88 миллионга сотилди. Янги харидор ўз шахсини ошкор этмасликни маъқул кўрди.

Ҳақиқийлик кафолати

Бундай қимматбаҳо тарихий ашёнинг сохта эмаслигини исботлаш жуда муҳим эди. Sotheby’s аукцион уйи ушбу футболканинг ҳақиқийлигини тўлиқ кафолатлади. Либоснинг ҳақиқийлигини нафақат унинг илк эгаси Дида, балки ўша машҳур чемпион таркибнинг яна уч нафар афсонавий аъзоси — Нилтон Сантос, Орландо Пеканя ва Марио Загалло ҳам расман тасдиқлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борБугун, 10:36Момақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиМомақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиБугун, 10:31Шакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиШакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиБугун, 10:25Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Бугун, 10:13Олисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқдаОлисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқдаБугун, 10:07Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Бугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди