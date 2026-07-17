Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»
Хосеп Гвардиола мураббийлик фаолияти давомида дуч келган энг мураккаб рақибини ошкор қилди. Каталониялик мутахассис танловни Лионел Месси ёки Криштиану Роналдунинг собиқ устозларидан эмас, балки Англияда унга йиллар давомида жиддий қаршилик кўрсатган Юрген Клоппдан қилди.
«У ҳар 20 дақиқада тизимни ўзгартирарди»
Гвардиола яқиндаги интервьюсида «Ливерпуль»нинг собиқ бош мураббийи унга тактик жиҳатдан энг кўп қийинчилик туғдирган мутахассис бўлганини тан олди.
«Юрген Клопп менинг бутун фаолиятимдаги энг асосий рақибим эди. Бу инсон ҳар 20 дақиқада тактик тизимни ўзгартира оларди. У мени ақлдан оздирарди», — дея Гвардиоланинг сўзларини AS нашри келтирди.
Ушбу фикр Клопп жамоаларининг фақат юқори прессинг ва тезкор ҳужумларга таянмаганини ҳам кўрсатади. Германиялик мутахассис учрашув давомида тузилмани ўзгартириб, рақиб мураббийини доимий равишда янги ечим излашга мажбур қилган.
Англия футболидаги унутилмас рақобат
Гвардиола 2016 йилда «Манчестер Сити»ни қабул қилиб олганида Клопп аллақачон «Ливерпуль»да иш бошлаган эди. Шу тариқа икки мураббий қарийб саккиз йил давомида Англия футболидаги энг катта рақобатлардан бирига асос солди.
Бир томонда тўп назорати, позицион ҳужум ва узатмалар орқали рақибни ҳаракатлантиришга таянган Гвардиола футболи турган бўлса, иккинчи томонда Клоппнинг шиддатли прессинг, тезлик ва юқори жисмоний фаолликка қурилган услуби бор эди.
Клопп 2015 йил октябридан 2024 йил майигача «Ливерпуль»ни бошқарди. Унинг клубдаги тўққиз йиллик фаолияти Англия чемпионлиги ва Чемпионлар лигасидаги ғалабалар билан тарихда қолди.
Нега айнан Клопп Гвардиолани қийнарди?
Гвардиола жамоалари одатда учрашувни назорат қилиш ва рақибнинг кейинги ҳаракатини олдиндан ҳисоблашга интилади. Клопп эса майдондаги вазиятга қараб прессинг йўналиши, футболчиларнинг жойлашуви ва ҳужумга ўтиш усулини тез ўзгартира оларди.
Шу сабаб «Ливерпуль» бир учрашувнинг ўзида турли кўринишда намоён бўлиши мумкин эди: бир вазиятда юқори прессинг қўлласа, кейинги дақиқаларда марказни ёпиб, қарши ҳужум учун бўш ҳудуд кутарди.
Гвардиоланинг «ҳар 20 дақиқада тизимни ўзгартирарди» деган таърифи ҳам Клоппнинг ана шу тактик мослашувчанлигига ишора қилади.
Гвардиола «Сити»даги ўн йиллик даврни якунлади
«Манчестер Сити» 2026 йил 22 май куни Гвардиола мавсум якунлангач бош мураббийлик лавозимини тарк этишини расман эълон қилди. У клубда ўн йил ишлаб, 20 та йирик совринни қўлга киритди ва «Сити» тарихидаги энг муваффақиятли мураббийга айланди.
Гвардиола 2024 йилда шартномасини 2027 йил ёзигача узайтирган бўлса-да, келишув тугашидан бир йил олдин мураббийликдан кетишга қарор қилди. У «Манчестер Сити»ни тарк этганидан кейин ҳам City Football Group тизимида глобал элчи ва техник маслаҳатчи сифатида ишлашда давом этади.
Клоппнинг вазифаси ҳам ўзгарган
Юрген Клопп эса 2025 йил январидан Red Bull компаниясида футбол бўйича глобал раҳбар — Head of Global Soccer вазифасида ишламоқда. У компания тармоғидаги клубларга стратегик йўналиш бериш, иқтидорларни ривожлантириш ва умумий футбол фалсафасини шакллантириш билан шуғулланади.
Шу тариқа, кўп йиллар майдон четида бир-бирига қарши курашган икки мураббий ҳозирча клубларни кундалик бошқаришдан четга чиққан. Аммо Гвардиоланинг иқрори улар ўртасидаги рақобат футбол тарихида алоҳида ўрин эгаллашини яна бир бор тасдиқлади.
Сизнингча, Гвардиола ва Клоппдан қайси бири футбол тактикасига кучлироқ таъсир кўрсатди?
…