Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»

·0·Спорт
Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»

Хосеп Гвардиола мураббийлик фаолияти давомида дуч келган энг мураккаб рақибини ошкор қилди. Каталониялик мутахассис танловни Лионел Месси ёки Криштиану Роналдунинг собиқ устозларидан эмас, балки Англияда унга йиллар давомида жиддий қаршилик кўрсатган Юрген Клоппдан қилди.

«У ҳар 20 дақиқада тизимни ўзгартирарди»

Гвардиола яқиндаги интервьюсида «Ливерпуль»нинг собиқ бош мураббийи унга тактик жиҳатдан энг кўп қийинчилик туғдирган мутахассис бўлганини тан олди.

«Юрген Клопп менинг бутун фаолиятимдаги энг асосий рақибим эди. Бу инсон ҳар 20 дақиқада тактик тизимни ўзгартира оларди. У мени ақлдан оздирарди», — дея Гвардиоланинг сўзларини AS нашри келтирди.

Ушбу фикр Клопп жамоаларининг фақат юқори прессинг ва тезкор ҳужумларга таянмаганини ҳам кўрсатади. Германиялик мутахассис учрашув давомида тузилмани ўзгартириб, рақиб мураббийини доимий равишда янги ечим излашга мажбур қилган.

Англия футболидаги унутилмас рақобат

Гвардиола 2016 йилда «Манчестер Сити»ни қабул қилиб олганида Клопп аллақачон «Ливерпуль»да иш бошлаган эди. Шу тариқа икки мураббий қарийб саккиз йил давомида Англия футболидаги энг катта рақобатлардан бирига асос солди.

Бир томонда тўп назорати, позицион ҳужум ва узатмалар орқали рақибни ҳаракатлантиришга таянган Гвардиола футболи турган бўлса, иккинчи томонда Клоппнинг шиддатли прессинг, тезлик ва юқори жисмоний фаолликка қурилган услуби бор эди.

Клопп 2015 йил октябридан 2024 йил майигача «Ливерпуль»ни бошқарди. Унинг клубдаги тўққиз йиллик фаолияти Англия чемпионлиги ва Чемпионлар лигасидаги ғалабалар билан тарихда қолди.

Нега айнан Клопп Гвардиолани қийнарди?

Гвардиола жамоалари одатда учрашувни назорат қилиш ва рақибнинг кейинги ҳаракатини олдиндан ҳисоблашга интилади. Клопп эса майдондаги вазиятга қараб прессинг йўналиши, футболчиларнинг жойлашуви ва ҳужумга ўтиш усулини тез ўзгартира оларди.

Шу сабаб «Ливерпуль» бир учрашувнинг ўзида турли кўринишда намоён бўлиши мумкин эди: бир вазиятда юқори прессинг қўлласа, кейинги дақиқаларда марказни ёпиб, қарши ҳужум учун бўш ҳудуд кутарди.

Гвардиоланинг «ҳар 20 дақиқада тизимни ўзгартирарди» деган таърифи ҳам Клоппнинг ана шу тактик мослашувчанлигига ишора қилади.

Гвардиола «Сити»даги ўн йиллик даврни якунлади

«Манчестер Сити» 2026 йил 22 май куни Гвардиола мавсум якунлангач бош мураббийлик лавозимини тарк этишини расман эълон қилди. У клубда ўн йил ишлаб, 20 та йирик совринни қўлга киритди ва «Сити» тарихидаги энг муваффақиятли мураббийга айланди.

Гвардиола 2024 йилда шартномасини 2027 йил ёзигача узайтирган бўлса-да, келишув тугашидан бир йил олдин мураббийликдан кетишга қарор қилди. У «Манчестер Сити»ни тарк этганидан кейин ҳам City Football Group тизимида глобал элчи ва техник маслаҳатчи сифатида ишлашда давом этади.

Клоппнинг вазифаси ҳам ўзгарган

Юрген Клопп эса 2025 йил январидан Red Bull компаниясида футбол бўйича глобал раҳбар — Head of Global Soccer вазифасида ишламоқда. У компания тармоғидаги клубларга стратегик йўналиш бериш, иқтидорларни ривожлантириш ва умумий футбол фалсафасини шакллантириш билан шуғулланади.

Шу тариқа, кўп йиллар майдон четида бир-бирига қарши курашган икки мураббий ҳозирча клубларни кундалик бошқаришдан четга чиққан. Аммо Гвардиоланинг иқрори улар ўртасидаги рақобат футбол тарихида алоҳида ўрин эгаллашини яна бир бор тасдиқлади.

Сизнингча, Гвардиола ва Клоппдан қайси бири футбол тактикасига кучлироқ таъсир кўрсатди?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқдаОлисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқдаБугун, 10:07Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Бугун, 10:01Томас Тухел Англия мағлубияти сабабини «футбол ДНК»сида кўрдиТомас Тухел Англия мағлубияти сабабини «футбол ДНК»сида кўрдиБугун, 09:51Трамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширадиТрамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширадиБугун, 09:46Месси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтдиМесси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтдиБугун, 09:40Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Бугун, 09:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди