ЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили бор

·38·Спорт
ЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили бор

Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финалида энг кўп футболчи билан қатнашадиган клуб номи маълум бўлди. «Атлетико»нинг ўн нафар вакили ҳал қилувчи баҳс иштирокчилари сафидан жой олди.

Аргентинада олти, Испанияда тўрт футболчи

Мадрид клубининг расмий маълумотига кўра, Аргентина терма жамоаси таркибида «Атлетико» билан боғлиқ олти нафар футболчи бор:

  • Хуан Муссо;

  • Науэл Молина;

  • Хулиан Альварес;

  • Жулиано Симеоне;

  • Тиаго Альмада;

  • Нико Гонсалес.

Испания сафида эса Маркос Льоренте, Алекс Баэна, Марк Пубил ва Алехандро Гримальдо финалга тайёрланмоқда.

Шу тариқа, қайси жамоа ғалаба қозонишидан қатъи назар, «Атлетико» футболчилари Жаҳон кубогини қўлга киритади.

Қарийб бир асрлик натижа такрорланди

«Атлетико» ўз маълумотида битта клубдан мундиал финалига бунчалик кўп футболчи етиб келиши 1934 йилдан буён кузатилмаганини таъкидлади.

Мадридликлар шунингдек кетма-кет учинчи Жаҳон чемпионати финалида энг кўп вакилга эга клуб бўлмоқда. 2018 ва 2022 йилларда ҳал қилувчи баҳсларда «Атлетико»нинг тўрт нафардан футболчиси иштирок этган эди.

«Барселона»нинг саккиз футболчиси финалда

Финалчилар орасидаги вакиллар сони бўйича кейинги ўринни «Барселона» эгаллаган. Каталония клубининг Испания таркибидаги саккиз футболчиси — Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Гави, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес ва Ламин Ямаль Жаҳон кубоги учун курашади.

«Барселона» бу кўрсаткич билан 2010 йилги натижасини такрорлади. Ўшанда ҳам клубнинг саккиз нафар футболчиси Испания билан жаҳон чемпиони бўлган эди.

Бир клуб, икки хил орзу

Испания ғалаба қозонса, «Атлетико»нинг тўрт испаниялик вакили илк марта жаҳон чемпиони бўлади. Аргентина кубокни ҳимоя қилса, Молина, Альварес ва Альмада иккинчи чемпионлигини нишонлайди, Муссо, Симеоне ва Гонсалес эса илк бор бош совринни қўлга киритади.

Аргентина ва Испания ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс 19 июль куни Нью-Жерси штатидаги Ист-Ратерфорд шаҳрида жойлашган «Метлайф» стадионида бўлиб ўтади.

Сизнингча, финалда «Атлетико»нинг қайси футболчиси ҳал қилувчи қаҳрамонга айланади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларПеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларБугун, 10:45Момақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиМомақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиБугун, 10:31Шакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиШакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиБугун, 10:25Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Бугун, 10:13Олисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқдаОлисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқдаБугун, 10:07Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Бугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди