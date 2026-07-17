ЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили бор
Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финалида энг кўп футболчи билан қатнашадиган клуб номи маълум бўлди. «Атлетико»нинг ўн нафар вакили ҳал қилувчи баҳс иштирокчилари сафидан жой олди.
Аргентинада олти, Испанияда тўрт футболчи
Мадрид клубининг расмий маълумотига кўра, Аргентина терма жамоаси таркибида «Атлетико» билан боғлиқ олти нафар футболчи бор:
Хуан Муссо;
Науэл Молина;
Хулиан Альварес;
Жулиано Симеоне;
Тиаго Альмада;
Нико Гонсалес.
Испания сафида эса Маркос Льоренте, Алекс Баэна, Марк Пубил ва Алехандро Гримальдо финалга тайёрланмоқда.
Шу тариқа, қайси жамоа ғалаба қозонишидан қатъи назар, «Атлетико» футболчилари Жаҳон кубогини қўлга киритади.
Қарийб бир асрлик натижа такрорланди
«Атлетико» ўз маълумотида битта клубдан мундиал финалига бунчалик кўп футболчи етиб келиши 1934 йилдан буён кузатилмаганини таъкидлади.
Мадридликлар шунингдек кетма-кет учинчи Жаҳон чемпионати финалида энг кўп вакилга эга клуб бўлмоқда. 2018 ва 2022 йилларда ҳал қилувчи баҳсларда «Атлетико»нинг тўрт нафардан футболчиси иштирок этган эди.
«Барселона»нинг саккиз футболчиси финалда
Финалчилар орасидаги вакиллар сони бўйича кейинги ўринни «Барселона» эгаллаган. Каталония клубининг Испания таркибидаги саккиз футболчиси — Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Гави, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес ва Ламин Ямаль Жаҳон кубоги учун курашади.
«Барселона» бу кўрсаткич билан 2010 йилги натижасини такрорлади. Ўшанда ҳам клубнинг саккиз нафар футболчиси Испания билан жаҳон чемпиони бўлган эди.
Бир клуб, икки хил орзу
Испания ғалаба қозонса, «Атлетико»нинг тўрт испаниялик вакили илк марта жаҳон чемпиони бўлади. Аргентина кубокни ҳимоя қилса, Молина, Альварес ва Альмада иккинчи чемпионлигини нишонлайди, Муссо, Симеоне ва Гонсалес эса илк бор бош совринни қўлга киритади.
Аргентина ва Испания ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс 19 июль куни Нью-Жерси штатидаги Ист-Ратерфорд шаҳрида жойлашган «Метлайф» стадионида бўлиб ўтади.
Сизнингча, финалда «Атлетико»нинг қайси футболчиси ҳал қилувчи қаҳрамонга айланади?
…