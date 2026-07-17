Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...
ЖЧ–2026 финалида фақат Аргентина ва Испания эмас, футболнинг икки авлоди ҳам тўқнашади. 39 ёшли Лионель Месси ва 19 ёшли Ламин Ямал турнирда рақибларни алдаб ўтиш бўйича барча футболчилардан олдинда бормоқда.
Икки юлдуз ўртасида атиги иккита дриблинг
Янгиланган статистикага кўра, Месси жаҳон чемпионатида 24 марта рақибидан муваффақиятли ўтиб кетган. Ламин Ямал эса 22 та самарали дриблинг билан аргентиналик футболчининг энг яқин таъқибчиси бўлиб турибди.
Бу натижанинг эътиборли томони — футболчилар ўртасида 20 ёш фарқ борлигида. Месси ўзининг олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этаётган бўлса, Ямал футболдаги энг катта мусобақада илк бор майдонга тушмоқда.
Шунга қарамай, финал олдидан иккаласи ҳам яккама-якка вазиятларда рақиб ҳимоясини энг кўп қийнаган футболчиларга айланди.
Месси нафақат дриблингда пешқадам
Аргентина сардори мазкур турнирда еттита учрашувда саккизта гол урди ва тўртта голли узатмани амалга оширди. У тўпурарлар пойгасининг юқори қисмида бораётгани билан бирга, голли паслар ва яратилган хавфли вазиятлар бўйича ҳам етакчилар сафида.
Месси яримфиналда Англия дарвозасини ишғол қилмади. Аммо учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Энцо Фернандес ва Лаутаро Мартинеснинг голларига узатма бериб, Аргентинанинг 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабасини таъминлади.
Шу тариқа, 39 ёшли ҳужумчи тезлик аввалгидек бўлмаса ҳам, тўп билан ҳаракатланиш, бўш ҳудудни топиш ва рақибнинг мувозанатини бузишда ҳали ҳам юқори даражани сақлаб қолмоқда.
Ямалнинг битта голи бутун таъсирини кўрсатмайди
Ламин Ямал турнирда ҳозирча бир марта гол урди. Бироқ бу рақам унинг Испания ўйинига қўшаётган ҳиссасини тўлиқ акс эттирмайди.
19 ёшли вингер қанотдаги тезлиги, кутилмаган ҳаракатлари ва рақибни яккама-якка вазиятда алдаб ўтиш қобилияти билан Испания ҳужумининг асосий қуролларидан бирига айланди.
Унинг 22 та муваффақиятли дриблинги Ямал деярли ҳар бир учрашувда рақиб ҳимоячиларини ортга чекинишга мажбур қилаётганини кўрсатади. Финалда эса уни Аргентина ҳимоясига қарши янада оғир синов кутиб турибди.
Финалда икки авлод юзма-юз келади
Бир томонда Жаҳон кубогини яна бир бор кўтаришни мақсад қилган Месси, иккинчи томонда эса илк мундиалидаёқ чемпионликка яқин келган Ямал майдонга тушади.
Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳридаги New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади.
Ҳал қилувчи баҳсдан олдин Месси рақибни алдаб ўтиш бўйича Ямалдан атиги икки ҳаракатга олдинда. Аммо финалда статистикадан кўра битта муваффақиятли дриблингнинг ўзи Жаҳон кубоги тақдирини ҳал қилиши мумкин.
Сизнингча, финалда яккама-якка ҳаракатлари билан Месси кўпроқ хавф туғдирадими ёки Ламин Ямал?
…