Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...

·0·Спорт
Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...

ЖЧ–2026 финалида фақат Аргентина ва Испания эмас, футболнинг икки авлоди ҳам тўқнашади. 39 ёшли Лионель Месси ва 19 ёшли Ламин Ямал турнирда рақибларни алдаб ўтиш бўйича барча футболчилардан олдинда бормоқда.

Икки юлдуз ўртасида атиги иккита дриблинг

Янгиланган статистикага кўра, Месси жаҳон чемпионатида 24 марта рақибидан муваффақиятли ўтиб кетган. Ламин Ямал эса 22 та самарали дриблинг билан аргентиналик футболчининг энг яқин таъқибчиси бўлиб турибди.

Бу натижанинг эътиборли томони — футболчилар ўртасида 20 ёш фарқ борлигида. Месси ўзининг олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этаётган бўлса, Ямал футболдаги энг катта мусобақада илк бор майдонга тушмоқда.

Шунга қарамай, финал олдидан иккаласи ҳам яккама-якка вазиятларда рақиб ҳимоясини энг кўп қийнаган футболчиларга айланди.

Месси нафақат дриблингда пешқадам

Аргентина сардори мазкур турнирда еттита учрашувда саккизта гол урди ва тўртта голли узатмани амалга оширди. У тўпурарлар пойгасининг юқори қисмида бораётгани билан бирга, голли паслар ва яратилган хавфли вазиятлар бўйича ҳам етакчилар сафида.

Месси яримфиналда Англия дарвозасини ишғол қилмади. Аммо учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Энцо Фернандес ва Лаутаро Мартинеснинг голларига узатма бериб, Аргентинанинг 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабасини таъминлади.

Шу тариқа, 39 ёшли ҳужумчи тезлик аввалгидек бўлмаса ҳам, тўп билан ҳаракатланиш, бўш ҳудудни топиш ва рақибнинг мувозанатини бузишда ҳали ҳам юқори даражани сақлаб қолмоқда.

Ямалнинг битта голи бутун таъсирини кўрсатмайди

Ламин Ямал турнирда ҳозирча бир марта гол урди. Бироқ бу рақам унинг Испания ўйинига қўшаётган ҳиссасини тўлиқ акс эттирмайди.

19 ёшли вингер қанотдаги тезлиги, кутилмаган ҳаракатлари ва рақибни яккама-якка вазиятда алдаб ўтиш қобилияти билан Испания ҳужумининг асосий қуролларидан бирига айланди.

Унинг 22 та муваффақиятли дриблинги Ямал деярли ҳар бир учрашувда рақиб ҳимоячиларини ортга чекинишга мажбур қилаётганини кўрсатади. Финалда эса уни Аргентина ҳимоясига қарши янада оғир синов кутиб турибди.

Финалда икки авлод юзма-юз келади

Бир томонда Жаҳон кубогини яна бир бор кўтаришни мақсад қилган Месси, иккинчи томонда эса илк мундиалидаёқ чемпионликка яқин келган Ямал майдонга тушади.

Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳридаги New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади.

Ҳал қилувчи баҳсдан олдин Месси рақибни алдаб ўтиш бўйича Ямалдан атиги икки ҳаракатга олдинда. Аммо финалда статистикадан кўра битта муваффақиятли дриблингнинг ўзи Жаҳон кубоги тақдирини ҳал қилиши мумкин.

Сизнингча, финалда яккама-якка ҳаракатлари билан Месси кўпроқ хавф туғдирадими ёки Ламин Ямал?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Англия мағлубияти сабабини «футбол ДНК»сида кўрдиТомас Тухел Англия мағлубияти сабабини «футбол ДНК»сида кўрдиБугун, 09:51Трамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширадиТрамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширадиБугун, 09:46Месси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтдиМесси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтдиБугун, 09:40Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Бугун, 09:34«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилинди«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилиндиБугун, 09:29Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Бугун, 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди