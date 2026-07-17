Олисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқда

·0·Спорт
Олисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқда

«Реал» ёзги трансфер ойнасида Европа футболидаги энг катта келишувлардан бирига қўл уриши мумкин. Мадридликлар «Бавария» етакчиси Майкл Олисени ўз сафига қўшишни истамоқда, трансферни молиялаштириш учун эса Винисиус Жуниорни сотиш варианти ҳам истисно қилинмаяпти.

Олисе «Реал»га ўтиш истагини яширмаяпти

L’Equipe маълумотига кўра, 24 ёшли француз футболчи яқин доирасида «Бавария»ни тарк этиб, «Реал»га ўтиш истаги борлигини билдирган.

Олисе Жаҳон чемпионати давомида Килиан Мбаппе ва Орельен Тчуамени каби мадридлик футболчилардан клубдаги муҳит ҳақида маълумот олгани айтилмоқда. «Реал» раҳбарияти эса мундиал якунлангач, трансферни амалга ошириш бўйича ҳаракатларни бошлаши мумкин.

Винисиуснинг келажаги нега савол остида?

Манбанинг таъкидлашича, Винисиус Жуниорнинг «Реал» билан амалдаги шартномаси 2027 йил ёзида тугайди. Бразилиялик ҳужумчи ҳозирча янги келишув имзоламаган.

Агар Винисиус клуб таклиф қилган молиявий шартларни қабул қилмаса, мадридликлар уни эркин агент сифатида йўқотмаслик учун шу ёзда сотишни кўриб чиқиши мумкин. Унинг трансферидан тушадиган маблағ Олисе бўйича қиммат келишувни молиялаштиришга йўналтирилиши айтилмоқда.

Икки футболчининг қиймати қанча?

Transfermarkt портали Майкл Олисени 150 миллион еврога, Винисиус Жуниорни эса 140 миллион еврога баҳоламоқда. Бироқ бозор қиймати футболчининг расмий трансфер нархи эмас — «Бавария» келишув учун анча катта сумма талаб қилиши мумкин.

Футболчи

Клуб

Бозор қиймати

Майкл Олисе

«Бавария»

150 млн евро

Винисиус Жуниор

«Реал»

140 млн евро

L’Equipe маълумотига кўра, Олисе трансфери 200–250 миллион еврогача баҳоланиши эҳтимоли ҳам бор. Бу амалга ошса, келишув футбол тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирига айланади.

«Бавария» осонликча рози бўлмайди

Олисeнинг Мюнхен клуби билан шартномаси 2029 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади. Шу сабаб «Бавария» музокараларда кучли мавқега эга ва асосий футболчиларидан бирини арзон нархда қўйиб юбориш ниятида эмас.

Француз футболчи асосан ўнг қанотда ҳаракат қилади. Унинг келиши «Реал» ҳужумида Килиан Мбаппе билан янги жуфтлик пайдо бўлишига ва жамоанинг қанотлардаги ўйини ўзгаришига олиб келиши мумкин.

Расмий музокаралар ҳали тасдиқланмаган

Шу билан бирга, мазкур хабарлар ҳозирча трансфер миш-миши даражасида қолмоқда. «Реал» 20 июнь куни Олисе, унинг вакиллари ёки яқинлари билан тўғридан-тўғри ёхуд билвосита алоқа қилмаганини расман билдирганди.

Бироқ L’Equipe’нинг янги маълумотида мадридликларнинг қизиқиши жиддий экани ва клуб Жаҳон чемпионатидан кейин катта операцияни бошлаши мумкинлиги айтилмоқда.

Энди асосий масала Винисиуснинг янги шартномага муносабати ва «Бавария» Олисе учун қанча маблағ талаб қилишига боғлиқ бўлади.

Сизнингча, «Реал» Винисиусни сотиб, унинг ўрнига Майкл Олисени олиши тўғри қарор бўладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Месси ва Ямал финал олдидан бир кўрсаткичда ажралди...Бугун, 10:01Томас Тухел Англия мағлубияти сабабини «футбол ДНК»сида кўрдиТомас Тухел Англия мағлубияти сабабини «футбол ДНК»сида кўрдиБугун, 09:51Трамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширадиТрамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширадиБугун, 09:46Месси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтдиМесси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтдиБугун, 09:40Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Бугун, 09:34«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилинди«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилиндиБугун, 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди