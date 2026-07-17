Олисе Винисиус ўрнини эгаллайдими? «Реал» катта алмашувни муҳокама қилмоқда
«Реал» ёзги трансфер ойнасида Европа футболидаги энг катта келишувлардан бирига қўл уриши мумкин. Мадридликлар «Бавария» етакчиси Майкл Олисени ўз сафига қўшишни истамоқда, трансферни молиялаштириш учун эса Винисиус Жуниорни сотиш варианти ҳам истисно қилинмаяпти.
Олисе «Реал»га ўтиш истагини яширмаяпти
L’Equipe маълумотига кўра, 24 ёшли француз футболчи яқин доирасида «Бавария»ни тарк этиб, «Реал»га ўтиш истаги борлигини билдирган.
Олисе Жаҳон чемпионати давомида Килиан Мбаппе ва Орельен Тчуамени каби мадридлик футболчилардан клубдаги муҳит ҳақида маълумот олгани айтилмоқда. «Реал» раҳбарияти эса мундиал якунлангач, трансферни амалга ошириш бўйича ҳаракатларни бошлаши мумкин.
Винисиуснинг келажаги нега савол остида?
Манбанинг таъкидлашича, Винисиус Жуниорнинг «Реал» билан амалдаги шартномаси 2027 йил ёзида тугайди. Бразилиялик ҳужумчи ҳозирча янги келишув имзоламаган.
Агар Винисиус клуб таклиф қилган молиявий шартларни қабул қилмаса, мадридликлар уни эркин агент сифатида йўқотмаслик учун шу ёзда сотишни кўриб чиқиши мумкин. Унинг трансферидан тушадиган маблағ Олисе бўйича қиммат келишувни молиялаштиришга йўналтирилиши айтилмоқда.
Икки футболчининг қиймати қанча?
Transfermarkt портали Майкл Олисени 150 миллион еврога, Винисиус Жуниорни эса 140 миллион еврога баҳоламоқда. Бироқ бозор қиймати футболчининг расмий трансфер нархи эмас — «Бавария» келишув учун анча катта сумма талаб қилиши мумкин.
Футболчи
Клуб
Бозор қиймати
Майкл Олисе
«Бавария»
150 млн евро
Винисиус Жуниор
«Реал»
140 млн евро
L’Equipe маълумотига кўра, Олисе трансфери 200–250 миллион еврогача баҳоланиши эҳтимоли ҳам бор. Бу амалга ошса, келишув футбол тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирига айланади.
«Бавария» осонликча рози бўлмайди
Олисeнинг Мюнхен клуби билан шартномаси 2029 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади. Шу сабаб «Бавария» музокараларда кучли мавқега эга ва асосий футболчиларидан бирини арзон нархда қўйиб юбориш ниятида эмас.
Француз футболчи асосан ўнг қанотда ҳаракат қилади. Унинг келиши «Реал» ҳужумида Килиан Мбаппе билан янги жуфтлик пайдо бўлишига ва жамоанинг қанотлардаги ўйини ўзгаришига олиб келиши мумкин.
Расмий музокаралар ҳали тасдиқланмаган
Шу билан бирга, мазкур хабарлар ҳозирча трансфер миш-миши даражасида қолмоқда. «Реал» 20 июнь куни Олисе, унинг вакиллари ёки яқинлари билан тўғридан-тўғри ёхуд билвосита алоқа қилмаганини расман билдирганди.
Бироқ L’Equipe’нинг янги маълумотида мадридликларнинг қизиқиши жиддий экани ва клуб Жаҳон чемпионатидан кейин катта операцияни бошлаши мумкинлиги айтилмоқда.
Энди асосий масала Винисиуснинг янги шартномага муносабати ва «Бавария» Олисе учун қанча маблағ талаб қилишига боғлиқ бўлади.
Сизнингча, «Реал» Винисиусни сотиб, унинг ўрнига Майкл Олисени олиши тўғри қарор бўладими?
…